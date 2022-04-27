Украинцы борются за успешное будущее для всей Европы

Мы, как журналисты, ищем ответы на вопросы, главный из которых – как обеспечить Украине мирное и успешное будущее?
До войны я много говорил об этом с разными лидерами: президентами, министрами, депутатами, учеными, бизнесменами. И буду говорить после. Теперь, конечно, под призмой более четких взглядов.
После 24 февраля не будет так, как раньше. Все мы поменялись. В чем-то убедились навсегда, а в ком-то – навсегда разочаровались. С теми, кто сегодня не колеблется в выборе стороны – мы вместе, друг за друга. За страну, а не личную выгоду. За наше общее успешное европейское будущее. Ведь Украина воюет, в частности, за общечеловеческие демократические ценности. За законность, права человека, смену власти, свободу слова, за то, что всегда отличало нас от России.
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