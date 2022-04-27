Украинцы борются за успешное будущее для всей Европы

Позади более двух месяцев ужасной войны России против Украины. Зверские преступления, которые оккупанты совершают на нашей земле, шокируют и поражают. Но поражает и другое: героизм и сплоченность украинцев, защищающих свою землю. Как борются за свободу и воодушевляют весь мир своей решимостью наши военные. Насколько самоотверженными являются наши волонтеры, медики, спасатели, коммунальщики… – каждый Герой на своем месте

Мы, как журналисты, ищем ответы на вопросы, главный из которых – как обеспечить Украине мирное и успешное будущее?

До войны я много говорил об этом с разными лидерами: президентами, министрами, депутатами, учеными, бизнесменами. И буду говорить после. Теперь, конечно, под призмой более четких взглядов.

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После 24 февраля не будет так, как раньше. Все мы поменялись. В чем-то убедились навсегда, а в ком-то – навсегда разочаровались. С теми, кто сегодня не колеблется в выборе стороны – мы вместе, друг за друга. За страну, а не личную выгоду. За наше общее успешное европейское будущее. Ведь Украина воюет, в частности, за общечеловеческие демократические ценности. За законность, права человека, смену власти, свободу слова, за то, что всегда отличало нас от России.

Мы победим. Слава Украине!