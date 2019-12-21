Как бизнесу подготовиться к 2020 году

В новый 2020 год многие из нас войдут с особой осторожностью. Ведь влиятельные эксперты в один голос трубят о надвигающемся мировом кризисе, который вряд ли сможет обойти Украину.

При этом, мировые финансовые учреждения дают хорошие прогнозы для роста экономики нашей страны, что не может не радовать. МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 3% в 2020 году и замедление инфляции до 7% по итогам 2019-го. Со своей стороны, Всемирный банк прогнозирует рост украинского ВВП до 3,7% в 2020 году и 4,2% в 2021-м, в основном при условии проведения необходимых реформ. ЕБРР также улучшил прогноз роста ВВП до 3,5%.

Главным драйвером экономического роста будет оставаться потребительский спрос, хоть он немного и замедлил темпы, но прирост продаж будет примерно таким же, как в 2019 году.

Реклама

Это, безусловно, положительный прогноз для Украины, но все же к потенциальным проблемам нужно готовиться заранее. С чего начать?

Первым делом я бы порекомендовала предпринимателям пересмотреть свои бизнес-стратегии, провести диагностику и оптимизацию бизнес-процессов. Это позволит повысить эффективность бизнеса за счет снижения затрат, изменения структуры взаимодействия между разными отделами, снижения доли ручного труда и сокращения дублирующих функций, стандартизации и автоматизации рутинных операций с последующей передачей на аутсорсинг. Это, как минимум, освободит 25% вашего драгоценного времени и позволит переключить его на более важные задачи. К примеру, на стратегические вопросы или вопросы масштабирования бизнеса.

К слову, про аутсорсинг. В мире уже который год прослеживается тенденция передачи рутинных задач (и не только, часто и всей финансовой части) на откуп внешним специалистам. С их помощью у бизнеса появляется возможность снижать нагрузку на менеджмент и уменьшать операционные риски.

Далее стоит провести также и финансовую диагностику, чтобы понимать, какие риски существуют, как их предотвратить и укрепить денежный баланс компании. Это позволит избежать неприятных ситуаций, когда начинается работа антикризисного менеджмента. Очень важно разработать финансовую стратегию, которой вы будете следовать на протяжении кризисного года, если таковой у вас еще нет. Для этого всегда рекомендую обращаться за помощью к специалистам в этой сфере. Сторонний экспертный взгляд всегда помогает посмотреть на свои проблемы "свежим" взглядом. Внешние консультанты знают все нюансы и подводные камни своей сферы. Они проверяют бухгалтерскую отчетность бизнеса, оценивают направление текущих расходов и рентабельность, изучают финансовые риски компании и разрабатывают рекомендации для наиболее эффективного распределения финансовых потоков. А это очень важно в период турбулентности экономики в целом и каждого бизнеса в частности.

Также важно позаботиться об экономической безопасности бизнеса: время от времени делать оценку внутренних и внешних рисков компании, проводить маркетинговые исследования рынка, не забывать о деловой репутации и платежеспособности клиентов и контрагентов, защищать конфиденциальную информацию.

Как говорил Джон Кеннеди: "Наша задача — не зафиксировать наши обиды на прошлое, а выработать курс на будущее". Поэтому важно заранее быть готовым ко всем возможным вызовам для бизнеса и реагировать на изменения моментально. И очень хочется надеяться, что прогнозы мировых экспертов сбудутся и Украина сможет значительно продвинуться в своем развитии. С такими надеждами входим в 2020-й!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама