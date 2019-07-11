Любовь Цымбал Генеральный директор компании "Группа Финансовых Решений"

Как упорядочить хаос в бизнесе

Быть собственником или руководителем бизнеса и не знать, что такое хаос, – скорее из разряда чего-то сверхъестественного. За более чем 25 лет в финансовой сфере на руководящих должностях у меня сформировался устойчивый иммунитет к подобного рода ситуациям. Делюсь рецептами для молодых руководителей: как предотвратить хаос в команде или как действовать, если он таки "постучался в дверь".

Первое, и самое важное, это перманентное проведение диагностики состояния вашего бизнеса/компании, которой вы управляете. Только так можно увидеть/предостеречься от потенциальных проблем, которые грозят привнести хаос в работу компании.

После диагностики будут видны все слабые места бизнеса, которые требуют немедленного "укрепления". Здесь вам в помощь придет оптимизация бизнес-процессов. Да, это процесс сложный и не быстрый, оптимизацию необходимо проводить постоянно и последовательно. Это работа на перспективу. Но это дает свои плоды. Минимальное снижение затрат при внедрении проекта оптимизации бизнес-процессов составляет 10%, максимальное – до 50%.

Но это не основное преимущество. Только представьте: в среднем от 25% времени освобождается от выполнения рутинных операционных активностей и перенаправляется на планирование, анализ и поиск дополнительных возможностей для развития и улучшений, и является основным преимуществом в развитии компании. И это время вы можете потратить на более важные задачи, как стратегические, так и на общение с вашим коллективом, что также немаловажно для предостережения/упорядочивания хаоса. Ведь человеческий фактор – самое основное, на чем держится бизнес.

К слову, о людях. Почему зачастую возникает хаос в коллективе? Потому что многие компании изначально не прописывают организационную структуру, и получается, что один и тот же сотрудник вовлечен в большое количество абсолютно разнообразных задач. В результате он расфокусирован, не может качественно выстроить работу ни в одной из зон ответственности. А если таких сотрудников много, рабочие процессы будут запутанными, и найти рациональное зерно – ответственного за определенный процесс, становится довольно сложно. Поэтому очень важно построить эффективную организационную структуру, в которой за каждую функциональную зону в бизнесе будет отвечать один сотрудник.

Эффективные сотрудники – еще один большой критерий в пользу построения команды, в которой будут сведены к минимуму потенциальные угрозы возникновения хаоса.

Бытует мнение, что главный мотиватор для сотрудников – деньги. Но, как показывает опыт, без эмоциональной поддержки материальный фактор может перерасти в гигиенический. Что это значит? Гигиенические – это те, которые сотрудник воспринимает как должное: заработная плата, условия и график работы, отношения в коллективе. Мотивирующие – это приятная неожиданность: признание, служебное положение, успех. Согласно исследованию относительно человеческих потребностей, которое было проведено ученым Фредериком Герцбергом еще в 60-х годах, сделать людей счастливее и выполнять работу продуктивнее, основываясь только на материальных стимулах (повышение в заработной плате), невозможно. Людей мотивирует больше тот факт, что он может это иметь, чем тот факт, что это уже у него есть.

Поэтому, постоянно получая премию, человек не ощущает уже эмоций, он воспринимает это как должное, но не получая ее, сильно расстраивается. Неполученная премия демотивирует сотрудника. Следовательно, чтобы добиться эффективной работы коллектива, руководителям следует постоянно обновлять, разнообразить мотивационные инструменты и способы, заинтересовывая персонал, стимулировать его к развитию.

Каждый человек – индивидуальность, у каждого свои потребности, свои цели, свое виденье. Поэтому подобрать универсальный мотиватор для всех людей нереально. Чтобы понять, как лучше мотивировать, необходимо интересоваться жизнью персонала, знать, какие у них хобби, предпочтения, цели. И тогда решение проблемы с выбором мотиватора не вызовет трудностей.

И напоследок. Еще одним из важных этапов "антихаосной" работы есть планирование и анализ. Лучше уделить достаточно внимания деталям и их анализу, чтобы быстро принять правильное решение при необходимости, чем потом сожалеть о том, что не было сделано и предпринято.

Не могу не процитировать одного из уважаемых китайских философов Лао-Цзы: "Наводить порядок нужно тогда, пока ещё нет смуты".

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