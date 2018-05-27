Внешний дозор: стоит ли впускать в бизнес чужих людей

Так уж заложено в людях природой, что все мы боимся выйти из зоны комфорта, кардинально что-то изменить в своей жизни. В бизнесе та же ситуация. Например, принять решение об отказе от таких привычных в управлении направлений как бухгалтерия, юридический отдел, управление персоналом, ИТ вызывает у собственника (или управленца) бизнеса сильное внутреннее сопротивление, поскольку в его "детище" ("дом") необходимо впускать внешнего консультанта, передавать ему "сокровенную" информацию. Ведь проще, когда вся информация останется в стенах компании.

В Украине к аутсорсингу все еще относятся с осторожностью. Хотя за рубежом эта практика считается обыденной. А все почему? Если перейти на бытовой уровень, то увидим, что услугами внешних консультантов мы пользуемся уже давно, даже этого не замечая. Мы обращаемся к врачу за помощью, заказываем пиццу или билеты на концерты, экскурсии, отдых, переводим деньги, берем кредиты, обращаемся за помощью к IT-специалистам, к юристам и страховым организациям… И все это в целом можно назвать аутсорсинг.

Возможно, перечисленные ниже преимущества передачи как минимум рутинных задач на аутсорсинг, помогут повлиять на сложившееся положение вещей.

Итак, основным преимуществом аутсорсинга считается возможность эффективно распределить затраты и сосредоточиться на стратегических, а не на повседневных, рутинных задачах. То есть, освободить время и направить его в эффективное русло. Немаловажно, что эти рутинные задачи при аутсорсинге тщательно разбиваются на бизнес-процессы и анализируются на предмет наиболее эффективного способа их исполнения. То есть, отдавая на аутсорсинг, например, наиболее с технической точки зрения сложные и не отлаженные процессы, компания кроме снятия дополнительной нагрузки с сотрудников, получает дополнительный бонус по реинжинирингу бизнес-процессов наиболее эффективным методом. Более того, в случае перевода той или иной функции на аутсорсинг, чаще всего эти функции и процессы выполняются более узкими и обученными специалистами, чем сотрудники компании, что имеет самое прямое и позитивное влияние на качество получаемых услуг.

Немаловажным преимуществом аутсорсинговой компании перед штатными сотрудниками является и разница в значении нарушения конфиденциальности. Для внешнего консультанта нарушение политики конфиденциальности имеет намного более разрушительные последствия, чем для штатных сотрудников, среди которых основным, кроме прямых юридических последствий, является риск потери репутации, и как результат, возможности в будущем привлекать новых клиентов и удерживать существующих. Да и вообще ставит под вопрос существование компании.

Еще один момент – это получение качественных услуг на профессиональном уровне с боку консалтинговой компании. Здесь ни в коем случае не идет речь о том, что в компаниях работают плохие специалисты. Это обусловлено тем, что консалтеры специализируются в конкретных областях, то есть сосредотачивают у себя лучших специалистов, используют современные, передовые технологии и накапливает опыт работы. Да и, обслуживая множество клиентов, имеют возможность улучшить показатели вашей работы, в том числе используя при анализе лучшие практики. В результате качество предоставляемых услуг улучшается, и аутсорсер всегда имеет готовые к применению решения.

При этом заказчик не несет издержек, связанных с содержанием специализированного штата сотрудников (подразделения), позволяя, опять же, избежать дополнительных расходов (обеспечить рабочее место, обучение, информационную поддержку и т.д.) и получить желаемую услугу по оптимальной цене. Плюс, за невыполнение или ненадлежащее выполнение задач ответственность ложится на плечи аутсорсера, а, значит, возможна компенсация ущерба.

Если все еще у бизнесмена остается опасение потерять контроль над своей компанией и нежелание доверять сторонней организации сведения о ее деятельности, стоит еще раз акцентировать внимание на том, что заказчик ни в коем случае не теряет контроль, он также принимает активное участие в данном процессе. В процессе аутсорсинга происходит коннект заказчика (или уполномоченного сотрудника) и консалтера, где оба информируют о происходящем, уточняют и предоставляют новую информацию для эффективного и рационального выполнения поставленных целей и задач. Передача услуг компании на аутсорсинг в центр услуг — это выгодно и удобно обеим сторонам.

Цените свое время и ресурсы, и не откладывайте на завтра то, что уже сегодня дает результат вашим конкурентам.