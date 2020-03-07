"За" равенство полов или почему консультанты – универсальные солдаты

Реальность и прогнозы Доклада о гендерном разрыве в мире 2020, который был презентован во время Всемирного экономического форума в Давосе в начале года, снова не порадовали. Согласно исследованию, мировое гендерное неравенство в сфере бизнеса можно будет преодолеть через 257 (!!!) лет.

Правда, немного сократилось время, которое понадобится для того, чтобы преодолеть гендерный разрыв во всех сферах жизни. По сравнению с 2018 годом и периодом в 108 лет, в 2019 году время сократили до 99,5 года. Но это все равно означает, что достижение равенства между мужчинами и женщинами в сфере здравоохранения, образования, работы и политики займет больше времени, чем продолжительность человеческой жизни.

Существующий гендерный разрыв авторы документа объясняют тем, что женщины по-прежнему чаще работают на должностях с низкой и средней оплатой труда. И немного цифр для понимания всей неадекватности сложившейся веками ситуации.

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Сегодня доступ на мировой рынок труда не имеют 45% женщин трудоспособного возраста и только 22% мужчин этой категории. Оклад работающих женщин меньше, чем у мужчин на аналогичных должностях на 60%. До сих пор в 72 странах мира женщинам запрещено открывать банковские счета или получать кредиты. Только в 14% компаний в мире собственники — женщины, в 18% женщины представлены в качестве топ-менеджеров и в 36% компаний занимают управляющие должности.

Доступ к профессиям будущего также представляет сложности для женщин. Так, на рынке специальностей, связанных с обществом и культурой, представительницы прекрасного пола составляют 65% от общего числа работников. В секторе "облачных технологий" женщин – лишь 12% от числа работников, в секторе инженерных профессий – 15%. Такая расстановка сил может привести к дальнейшему увеличению разрыва в доходах мужчин и женщин.

Уже одиннадцатый год подряд Исландия возглавляет список стран, наиболее близких к гендерному равенству, за ней следуют Норвегия и Финляндия. На другом конце шкалы – Йемен, страна с самой худшей ситуацией в вопросе равенства полов, Ирак и Пакистан. Украина в этом списке заняла 59 позицию (из 153) между Гондурасом и Хорватией.

Так исторически сложилось, что в моем бизнесе 99% коллектива – женщины. И это никак не связано с гендерным неравенством. Скорее причина в том, что не так много мужчин выбирают одну из наиболее "усидчивых" и требующих огромной ответственности профессию бухгалтера. Возвращаясь к своему женскому коллективу, хочу поделиться своими наблюдениями относительно сильных сторон в нашей сфере деятельности – финансовом и управленческом консалтинге.

Усидчивость . Одно из наиболее важных качеств, которыми должен обладать консультант. Гарантирует качество и точность исполняемой работы, а также своевременную сдачу проекта.

. Одно из наиболее важных качеств, которыми должен обладать консультант. Гарантирует качество и точность исполняемой работы, а также своевременную сдачу проекта. Стрессоустойчивость . Постоянный контакт с огромным массивом информации, в основном финансовой, – то еще испытание для обычного человека. Не каждому по силам ежедневно пропускать через себя цифры в таком количестве. Поэтому здесь важный критерий – не поддаваться панике, если вдруг цифры в балансе не сходятся, а с холодным рассудком пересчитывать до победного конца.

. Постоянный контакт с огромным массивом информации, в основном финансовой, – то еще испытание для обычного человека. Не каждому по силам ежедневно пропускать через себя цифры в таком количестве. Поэтому здесь важный критерий – не поддаваться панике, если вдруг цифры в балансе не сходятся, а с холодным рассудком пересчитывать до победного конца. Структурное мышление . Бизнес-процессы компании достаточно сложные, многогранные, порой запутанные. А для консультанта большим преимуществом и выгодой есть умение разложить все "по полочкам", разбить на более простые процессы. Это позволяет упростить процесс управления, углубится в процесс, найти уязвимое место, определить связи между процессами, структурировать их.

. Бизнес-процессы компании достаточно сложные, многогранные, порой запутанные. А для консультанта большим преимуществом и выгодой есть умение разложить все "по полочкам", разбить на более простые процессы. Это позволяет упростить процесс управления, углубится в процесс, найти уязвимое место, определить связи между процессами, структурировать их. Тайм-менеджмент и рациональное управление ресурсами . Чем больше усилий мы прикладываем, тем лучше результат. На это требуется много временного ресурса, а он, как правило, всегда ограничен. Поэтому важно уметь рационально его распределять и выполнять приоритетные задачи, а также выполнять несколько задач одновременно.

. Чем больше усилий мы прикладываем, тем лучше результат. На это требуется много временного ресурса, а он, как правило, всегда ограничен. Поэтому важно уметь рационально его распределять и выполнять приоритетные задачи, а также выполнять несколько задач одновременно. Гибкость . Преимуществом консультанта являются его навыки и опыт работы во многих компаниях разных сфер деятельности. Значит, он имеет целый ряд эффективных вариантов решений, проверенных на практике. Он готов принимать изменения, проводить их анализ, определять эффективные и отсеивать безрезультатные действия, умеет проявить мягкость в одной ситуации, а в другой – упорство.

. Преимуществом консультанта являются его навыки и опыт работы во многих компаниях разных сфер деятельности. Значит, он имеет целый ряд эффективных вариантов решений, проверенных на практике. Он готов принимать изменения, проводить их анализ, определять эффективные и отсеивать безрезультатные действия, умеет проявить мягкость в одной ситуации, а в другой – упорство. Командная работа . Работа консультанта — это командная работа, как со сотрудниками внутри компании, так и с сотрудниками клиента. Без данного сотрудничества воплотить и реализовать успешный и эффективный проект вряд ли получится.

. Работа консультанта — это командная работа, как со сотрудниками внутри компании, так и с сотрудниками клиента. Без данного сотрудничества воплотить и реализовать успешный и эффективный проект вряд ли получится. Клиентоориентованность. Для консультанта важно не просто слушать клиента, а слышать его, вести с ним активный диалог, который позволяет в процессе общения понять и углубиться в бизнес-процессы компании-клиента, увидеть уязвимые места, а значит с большой точностью предложить качественный вариант решения проблемы. Довольный клиент – это плюс в карму.

Исходя из вышеперечисленного, могу с уверенностью сказать, что люди, обладающие таким набором сильных качеств, не важно, мужчины то или женщины, – это универсальные солдаты, которые способны свернуть горы и решить любую проблему. Поэтому очень хочется жить в мире, где не будет подобных ужасающих прогнозов длиною в 257 лет, и где понятие гендерное неравенство само по себе не будет стоять на повестке глобальных мировых форумов.

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