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Вадим Гуцул

керівник Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області

Селфі з бюлетенем: скільки коштуватиме фото на згадку про вибори

мнение
Сегодня, 10:57

21 квітня відбудуться вибори Президента України. У першому турі бажаючих зайняти місце гаранта було настільки багато, що довжина бюлетеня складала рекордних 80 см. У другому, логічно, що претендентів лише двоє, тому й параметри його будуть значно меншими. Однак, розмір тут не має абсолютно ніякого значення, адже в будь-якому випадку фото з бюлетенем вважається порушенням на виборчій дільниці й тягне за собою кримінальну відповідальність.

Тим, хто ризикне, все ж таки сфотографувати або застрімити факт свого волевиявлення, загрожує кілька альтернативних варіантів покарань:

  1. Штраф від 1700 до 5100 грн.
  2. Виправні роботи до 2 років.
  3. Обмеження волі до 3 років.

Аналогічна відповідальність передбачена й за інші порушення. Йдеться про випадки, коли:

  1. Бюлетень отримує особа, яка не продемонструвала членам виборчої комісії документ, що підтверджує громадянство України.
  2. У кабіні для таємного голосування одночасно знаходиться кілька осіб.
  3. Бюлетень намагаються винести за межі дільниці.
  4. До виборчої скриньки вкидають кілька бюлетенів.
  5. Бюлетень виборці отримують із рук сторонніх осіб.

Це не вичерпний список порушень. Покарання у вигляді штрафу від 1700 до 5100 грн, виправні роботи до 2 років і обмеження волі до 2 років чекатиме на тих, хто передає або ж отримує кошти чи подарунки за голосування. Аналогічно доведеться відповідати й тим, хто спробує віддати бюлетень сторонній особі.

Більш суворе покарання понесуть українці, які ризикнуть пошкодити виборчі скриньки. За подібні дії їм "світить" позбавлення волі від 5 до 7 років з обмеженням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років.

Важливим є той момент, що факт порушення обов’язково потрібно зафіксувати. Якщо стали свідками, не потрібно мовчати. Одразу звертайтесь до голови виборчої комісії, офіційних спостерігачів і поліцейських. Тільки так можна розраховувати на те, що винні дійсно заплатять за свої вчинки. До того ж враховуйте, що кожний голос – має свою вагу, а тому від нього залежить майбутнє всієї країни.

І, наостанок, якщо помилково поставили "галочку" напроти не того кандидата або в останній момент змінили своє рішення щодо того, кого саме ви хочете бачити Президентом України, ви маєте право отримати інший бюлетень. Якщо вам відмовляють, можете сміливо заявляти про ще один факт порушення. Тож будьте свідомими й обов’язково знайдіть час піти на вибори, адже коли, якщо не зараз?
 

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Тег выборы, бюллетень, селфи, Гуцул
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