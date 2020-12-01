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Валерия Заружко

народный депутат Украины VIII созыва, вице-президент по устойчивому развитию Профессиональной ассоциации экологов Украины

Экологические приоритеты украинцев (укр.)

1 декабря, 15:02

Більше половини українців вважають, що боротьба зі зміною клімату важлива як для навколишнього середовища, так і для економіки. 59,6% впевнені, що ці питання повинні бути рівнозначними, а 20,9% відповіли, що навколишнє середовище важливіше економіки, так показало дослідження, проведене Програмою розвитку ООН в 2020 році.

Ось ще цікаві дані.

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58,4% українців бачать зв'язок між боротьбою зі зміною клімату, енергоефективністю і можливістю зростання економіки і створення робочих місць в Україні. Однозначно в цьому впевнені 30,6%.

82,5% згодні з тим, що зміна клімату в Україні – серйозна проблема. Абсолютно згодні 57% респондентів (в основному молоді люди), не згодні – 12%.

Хто повинен діяти? Українці вважають, що боротьба зі зміною клімату – це завдання влади (22,4%), кожної людини (12,5%), товариства (11,5%) і всіх разом (29,6%). Рідше відповідальність покладають на бізнес (6%) і промисловість, обласні та місцеві влади (4%).

45,1% опитаних вважає, що першочерговим завданням держави в сфері охорони навколишнього середовища має бути виділення більшого обсягу коштів на підтримку відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Найменш популярною мірою люди вважають підвищення екологічних податків (8,3%).

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Перехід до зеленої економіки частіше вважають пріоритетом городяни (43% проти 33% сільських жителів). Та ж історія з ефективним управлінням відходами (54% проти 48%), чистим і безпечним транспортом (24% проти 20%).

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Серед першочергових завдань називають розвиток чистих енергетичних технологій (32,5%), забезпечення сталого енергопостачання і розвиток кращої енергоінфраструктури (25,5%).

Головна екологічна проблема для 70% українців (+10% за два роки) – забруднення водойм і неякісна питна вода. Вирубка лісів займає друге місце (63,3%), на третьому – забруднення повітря (54,9%). Рідше називають знищення озонового шару (6%) і скорочення біорізноманіття (4%).

З 2018 року значно збільшилася частота згадки таких важливих практик як сортування і переробка відходів (51,5%), скорочення використання пластику (37,3%), зменшення споживання електроенергії та газу (32,5%).

Українці з високим рівнем освіти (хто б сумнівався) частіше погоджуються з важливістю чітких положень щодо охорони навколишнього середовища та стійкої енергетики в програмах політичних партій. Цікаво, що частка громадян, що не керуються екологічними міркуваннями, за два роки зменшилася втричі (!). Зміни дійсно відбуваються – я дуже сподіваюся, що ця тенденція збережеться.

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экология климат Заружко

Источник: Сегодня

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