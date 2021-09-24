2,4 миллиарда гривен – необходимый минимум для бесперебойной работы госшахт

Для обеспечения бесперебойной работы государственных угольных предприятий до конца 2021 года, в Госбюджете необходимо дополнительно предусмотреть 2,4 миллиарда гривен. Эти средства будут направлены на ликвидацию задолженности и выплату зарплат горнякам до конца года.

Вместе с Михаилом Волынцом, Валентином Наливайченко, Михаилом Бондарем, Владимиром Морозом, Алексеем Кучеренко и Юлием Иоффе внесли в Раду законопроект, который позволит внести необходимые изменения в бюджет 2021 года. 2,4 миллиарда – это необходимый минимум для бесперебойной работы госшахт.

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Проигнорировать наше предложение – это поставить под угрозу функционирование угольных предприятий, бросить вызов всей угольной отрасли.

Теперь что касается 2022 года. Чтобы гарантировать бесперебойную добычу угля и своевременную выплату зарплаты шахтерам, в бюджете 2022 года необходимо предусмотреть не менее 12,5 миллиарда гривен. По факту закладывают существенно меньше. Будем пытаться урегулировать это недоразумение путем внесения правок. Недофинансирование отрасли крайне негативно скажется на ее работе, а снижение добычи угля приведет к росту его импорта.

Проблем на самом деле – выше крыши. Более 90% шахт десятилетиями работают без реконструкции. Две трети отработали нормативный срок эксплуатации. Требуют замены треть парка подъемных машин и конвейеров. Подлежат неотложной замене тысячи километров водоотливных воздушных и противопожарных трубопроводов, подъемных канатов.

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Кризис в отрасли усугубляется массовым оттоком кадров, отменой социальных льгот и гарантий.

По состоянию на 1 сентября долг государства перед шахтерами превысил 1 миллиард 300 миллионов гривен. К концу года он увеличится еще на миллиард. Поэтому очень надеюсь, что наш законопроект успешно пройдет комитеты и будет поддержан в сессионном зале. Иного пути просто не существует. В противном случае – повторяю – нас ждет коллапс угольной промышленности.