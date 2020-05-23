Атомную генерацию уничтожают: правда или вымысел?

С умилением наблюдаю за тем, как отдельные эксперты разгоняют фейки о намерениях правительства уничтожить атомную генерацию. Это откровенная ложь.

Несколько тезисов:

1. Атомную генерацию уничтожают в пользу тепловой.

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❌ Ложь.

Новый энергобаланс предусматривает сокращение объемов электроэнергии не только атомной, но и тепловой генерации. Причины я называла неоднократно. Экономический кризис и пандемия коронавируса привели к падению потребления электричества. Кризис также возник по причине импорта российской и белорусской электроэнергии, которая уничтожает отечественную генерацию.

2. Атомная генерация – самая дешевая.

❌ Это тоже ложь. Атомная энергетика — недешевый источник электричества.

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Подсчитывая стоимость атомного киловатта, нельзя забывать о модернизации энергоблоков. Это крайне недешевое "удовольствие". Я уже молчу об утилизации радиоактивных отходов. Сейчас этим никто не занимается. Но рано или поздно придется.

3. Энергоблоки скоро исчерпают ресурс.

✅ Это правда. Уже через два года появятся первые энергоблоки, которые отработают свой ресурс даже после капремонта. Что с ними делать дальше – не понятно. Очередная модернизация требует немалых финансовых затрат.

Еще один важный момент – безопасность АЭС. Атомная генерация очень инерционная. В нее, включая-отключая, не "поиграешь". А вот ТЭС в этом плане куда более гибкие. Поэтому все маневры на пиках происходят за счет тепловой.

На заседаниях Антикризисного энергетического штаба как раз и решается вопрос будущего украинской генерации. А новый энергобаланс – это своеобразная палочка-выручалочка, его выполнение – путь к выходу из энергетического кризиса. Его саботаж или игнор приведет к утрате энергетической независимости нашей страны и к неминуемому повышению тарифов на электроэнергию.

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