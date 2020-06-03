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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Энергетическая стабильность – вопрос национальной безопасности

3 июня, 14:41

Сегодняшнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости срочных решений для сбалансирования работы рынка электроэнергии – это еще один жирный восклицательный знак в повести о катастрофе украинской энергетики.

Оно касается и бесконечных манипуляций на рынке, и невыполнения утвержденного энергобаланса, и вопиющего непрофессионализма отдельных чиновников, которые "расшатывают" отрасль. Это еще один сигнал того, что недопустимо в период кризиса держать энергосектор обезглавленным.

Только вдумайтесь. Министр энергетики – с приставкой и.о., глава "Энергоатома" – и.о., руководитель "Укрэнерго" – и.о. Но ведь электроснабжение – это основа экономики и жизни современного общества. Необходимо назначать полноценных руководителей. Люди должны нести полноценную ответственность за свои действия и осознавать ее.

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Необходимо вводить должность вице-премьера, который будет комплексно решать задачи топливно-энергетического комплекса. Если вопросом заинтересовалось СНБО – это очень серьезно, ведь энергетическая стабильность – это вопрос национальной безопасности.

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энергетика энергобаланс Виктория Гриб

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