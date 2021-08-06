Энергобезопасность определяется не стратегией, а результатами решений власти

Правительство приняло Стратегию энергетической безопасности Украины до 2025 года. Документ был разработан профильным министерством на основе Стратегии национальной безопасности и решений СНБО, касающихся энергетической безопасности.

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Решение Кабмина особенно актуально в свете последних событий вокруг Северного потока-2. После совместного решения США и ЕС запустить газопровод, вопрос нейтрализации возникающих угроз нацбезопасности стал одним из главных в международной повестке Украины.

Стратегия энергетической безопасности предусматривает три возможных сценария развития украинской энергетики. Первый – развитие без изменений, согласно определенным государством приоритетам. Второй – развитие в условиях растущего недружественного влияния РФ. Третий – позитивная трансформация отрасли в контексте евроатлантического курса.

Согласно документу, Украина планирует двигаться по третьему сценарию. Для этого Кабмин определил следующие цели: доступность энергоресурсов, энергетическая, экономическая и экологическая эффективность, интеграция с ЕС и независимость развития энергетического сектора. Лично мне не понятно, почему правительство верит в оптимистический сценарий. Нужно тщательно готовиться ко всем возможным вариантам – пусть даже неприятным.

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Стратегия также определила основные угрозы, стоящие перед украинской энергетикой. Всего их 29, среди которых: киберугрозы, риски, связанные с РФ, незавершенность интеграции с системами Евросоюза, изношенность основных фондов, высокий уровень теневых отношений, недостаточно высокий уровень конкуренции в отрасли и др. Не понятно, почему авторы документа обошли стороной такую угрозу, как импорт электроэнергии из России. Его следует запретить на законодательном уровне, чтобы защитить украинские энергокомпании от убытков.

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В сухом остатке мы получили очередной принятый документ стратегического значения. Стратегия – это хорошо, но бизнесу необходимы конкретные решения. Главным вопросом остаются коммунальные тарифы. Из-за популизма власти энергетика оказалась в долгах. Дальше будет только хуже. Тарифы должны определяться на рынке в условиях конкуренции, а тем гражданам, которые не могут их оплачивать, государство должно помогать субсидиями. Еще один важный вопрос – модернизация электросетей. Без нее мы не сможем интегрироваться в энергосистему ЕС.