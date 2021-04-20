ЕС заинтересован в развитии водородной энергетики в Украине

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон озвучила видение ЕС по водородной стратегии. Хорошая новость в том, что Украина вошла в число приоритетных партнеров Евросоюза. Власти ЕС планируют инвестировать в развитие зеленой энергетики к 2030 году 320-460 млрд евро. Из них до 42 млрд евро будет инвестировано в электролизеры, 340 млрд евро – в развитие ВИЭ генерации и 65 млрд евро – в создание системы хранения, транспортировки и распределения.

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Украина выгодна для ЕС как партнер с большим потенциалом в производстве "зеленого" водорода. У нас нет законодательной базы для создания новой отрасли, но есть важные преимущества: два выхода к морю, горный массив, а также инфраструктура ГТС, которая имеет подключение к европейской газотранспортной системе. Эксперты считают, что ее можно эффективно использовать для транспортировки водорода в Евросоюз.

Более 20 украинских компаний вошли в водородный альянс ЕС. За 2020 год украинская зеленая энергетика нарастила мощности на 22%, годовой объем инвестиций в отрасль составил 1,24 млрд евро. В Европе видят прогресс Украины, поэтому прямо заявляют о заинтересованности в сотрудничестве в водородной энергетике и сфере ВИЭ.

А вот украинская власть, напротив, не любит и не ценит отечественную зеленую энергетику, обвиняя ее в лоббизме завышенных тарифов и дотаций. При этом государство имеет долг перед производителями зеленой энергии в размере 18 млрд грн. Если судить по реальным делам, то наш приоритет – импорт электроэнергии из Беларуси и страны-агрессора РФ. За три месяца 2021 года мы вложили в их экономики более 1 млрд грн.

В прошлом году украинское правительство подписало меморандум с Немецким сообществом международного сотрудничества – GIZ, по части трансформации угольной промышленности и водородного сотрудничества. Германия имеет большой опыт в развитии ВИЭ и видит потенциал в развитии водородной отрасли. Сотрудничество с GIZ важно для Украины, но мы, как всегда, теряем время. Дорожную карту водородной отрасли Минэнерго обещало представить в январе 2021 года. Но к марту был подготовлен лишь проект документа.

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Водородная отрасль может стать драйвером роста украинской экономики и укрепить экономическое сотрудничество Украины и Европейского Союза. Мы не имеем права упустить этот шанс. Необходимо разрешить проблемы с долгами перед зеленой энергетикой, разработать и принять необходимое законодательство и срочно запустить украинскую водородную отрасль.

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