Есть ли свет в конце энергокризиса

Кризис в украинской энергетике продолжается. Но уже сегодня можно говорить о том, что "свет в конце тоннеля" все же есть. Возобновило свою работу одно из крупнейших украинских шахтоуправлений "Добропольеуголь" после заключения контракта на поставку угля на "Центрэнерго" по наиболее выгодной сегодня цене импортного паритета (Роттердам+).

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Правда, шахтерам государственных шахт, которые две недели бастовали на Банковой, погасили лишь текущую задолженность по зарплатам. Парламент принял законопроект №3658, который является дорожной картой выполнения Меморандума, подписанного между Правительством и компаниями "зеленой" энергетики.

Все это – результаты системной работы Антикризисного энергетического штаба. Власть показала, что может слышать бизнес и оперативно реагировать на кризисные ситуации. Это хороший сигнал для всех участников рынка.

Тем не менее, некоторые государственные компании, такие как "Центрэнерго" и "Энергоатом", продолжают игнорировать выполнение Плана по преодолению кризиса в энергетике, разработанного Антикризисным штабом. Например, несмотря рекомендации Кабмина всем ТЕС перейти на потребление угля, "Центрэнерго", продолжает покупать более дорогой газ.

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Такое поведение руководства энергетических госкомпаний ставит под угрозу выполнение Антикризисного плана. Этот документ составлен таким образом, что все его части являются взаимозависимыми. Если не выполнить хотя бы один пункт Плана, вывести энергетику из системного кризиса не получится. То есть, действия "Центрэнерго" и "Энергоатома" могут создать угрозу энергетической безопасности Украины.

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Чтобы понять истинные причины, по которым государственные компании заняли антигосударственную позицию, и привлечь виновных к ответственности, была создана специальная инициативная группа. В нее вошли народные депутаты, эксперты и ряд представителей энергорынка. Вместе мы будем добиваться соответствующей ТСК в ВР. Независимо от того, как проголосует парламент, работа Группы будет продолжаться до тех пор, пока мы не передадим все собранные материалы в правоохранительные и антикоррупционные органы.

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