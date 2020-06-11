Горняки – на пределе: угольную отрасль нужно спасать немедленно

То, что я сегодня услышала в Доброполье – это даже не боль и не ужас. Это крик отчаяния от безысходности. Горняки уже на пределе! С 1 июня шахтеры "Добропольеугля" проводят уличные акции с требованием возобновить работу предприятий. Вчера их представители встречались с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец, а сегодня Донбасс посетили депутаты из энергетического комитета Верховной Рады, членом которого я являюсь. (Огромная благодарность коллеге Максиму Ефимову за организацию этой рабочей поездки).

Проблемы в угольной отрасли поражают воображение: миллиардные зарплатные задолженности, многие шахты переведены в режим простоя. Причины неизменны – энергетический кризис, падение потребления, импорт электроэнергии и невыполнение энергобаланса.

В Доброполье, куда члены комитета приехали по моей личной просьбе, ситуация настолько напряженная, что любая искра чревата "взрывом". Сегодня состоялась одна из самых жестких дискуссий на моей памяти за все время депутатства. В какой-то момент казалось, что нас – членов комитета – четвертуют прямо на месте. А ведь мы приехали с намерением помочь решить проблему, а не заговорить ее… Но люди настолько устали, люди настолько заряжены, что пока не добьются своего, будут воевать с каждым.

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Сегодня горняки однозначно заявили: если в ближайшее время шахты не выведут из простоя, они выдвигаются на Киев. Жаль, что всего этого не услышал руководитель энергетического комитета Андрей Герус, который решил отсидеться в Киеве. Я дала себе слово не комментировать его демарш. Пусть это останется на его совести.

Как член энергетического комитета я делаю все возможное для того, чтобы шахты – как государственные, так и те, что в аренде – поскорее вышли из простоя. Но проблема не решается взмахом волшебной палочки. Необходим комплекс сложных и хорошо продуманных мер.

Многое уже сделано. Создан Антикризисный штаб, который возглавил лично премьер Шмыгаль. Утвержден новый энергетический баланс. Сейчас нужно заставить всех игроков рынка его соблюдать беспрекословно. Вернувшись в Киев, мы еще раз донесем позиции шахтеров. Я уверена, что нам удастся решить эту проблему! Хотелось бы сделать это как можно скорее. Но в этом случае не все зависит только от Верховной Рады.

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