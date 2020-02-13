Губительная зависимость

Один миллиард гривен – такую сумму "благодарная" власть задолжала украинским горнякам. Сегодня представители шахтерских профсоюзов приехали в Киев требовать ликвидации задолженности по заработной плате. Они не понимают, сколько еще продлится издевательство. Работая в адских условиях, они не жалуются. Их убивают не условия труда, а скотское отношение.

Виновны ли шахтеры в том, что в мире существует тренд на отказ от угля?

Однозначно нет. Тогда почему их делают заложниками обстоятельств? Планируя сокращение количества угледобывающих предприятий, правительство до сих пор не смогло разработать стратегию реформирования отрасли. Инициативу в вопросе трансформации угольных регионов были вынуждены перехватить народные депутаты. Так, по моей инициативе в парламенте было создано одноименное межфракционное депутатское объединение, в которое вошли 17 народных избранников. Мы немедленно обратились в Кабмин с требованием создать рабочую группу для разработки концепции будущих изменений в угольной промышленности. К счастью, в этом вопросе к нам прислушались. Работа началась.

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Проблемы горняков появились не вчера. Но зачем их приумножать? Для чего зажигать "зеленый свет" импорту российской электроэнергии через Беларусь? Это перечеркивает мощности украинских теплоэлектростанций и автоматически уничтожает угольную и энергетическую отрасль. Страдают десятки тысяч семей шахтеров и теплоэнергетиков.

Импорт электроэнергии уже привел к искажению конкуренции на рынке электрической энергии, а украинские ТЭС оказались перед риском закрытия. К примеру, Бурштынская ТЭС в конце прошлого года была вынуждена уйти в простой, а Луганская ТЭС, которая обеспечивает светом чуть ли не всю область, находится на грани остановки из-за заблокированных поставок угля. Только представьте: РФ импортирует нам электроэнергию, но запрещает продажу антрацита, который для нас критически важен.

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Но на этом проблемы не заканчиваются. Как известно, вместо антрацита Луганская ТЭС вынуждена использовать газ. В то же время "Нафтогаз" угрожает перекрыть его поставки. Таким образом практически вся область рискует оказаться во тьме, а жители города Счастье – еще и без отопления.

Что нужно делать? Во-первых, отменить импорт российской электроэнергии и возобновить поставки угля на Луганскую ТЭС. Во-вторых – немедленно ликвидировать миллиардную задолженность перед шахтерами. Деньги на это можно найти. Было бы желание. В-третьих, ввести программы поддержки шахтерских территорий. Если правительство не знает, как это сделать, пусть обратится к профессионалам. Они разъяснят.

Сегодня утром я побывала на совещании с участием вице-премьера Дениса Шмыгаля. Он прекрасно осведомлен о проблемах горняков. Я возлагаю большие надежды на то, что благодаря его вмешательству вопрос справедливой трансформации угольных регионов сдвинется с мертвой точки.

К проблемам угольной отрасли неравнодушен и президент Зеленский. На прошлой неделе он не только подчеркнул необходимость ликвидации задолженности заработных плат шахтерам, но и заявил о важности разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Это очень позитивный сигнал. Надеюсь на скорейшую реализацию поручений главы государства.

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