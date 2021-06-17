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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Импорт электроэнергии – одна из причин ослабления санкций против "Северного потока-2"

17 июня 2021 15:51

Сейчас, пока все взгляды прикованы к Женеве, где встречаются Байден и Путин, поведаю вам одну смешную и поучительную историю. Оказывается, одной из причин ослабления санкций Штатами против РФ и "Северного потока-2" стал импорт электроэнергии Украиной из РФ.

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Да-да, вы не ослышались. Американцы долго пытались разобраться, почему они должны поддерживать Украину и замораживать экономические отношения с РФ, если сама Украина торгует с РФ товаром, которого у нее в изобилии. Напоминаю, что у нас профицит мощностей по производству электроэнергии, мы полностью покрываем свои потребности.

Вот и получается, что Штаты ослабляют санкции против газопровода, введение в эксплуатацию которого делает ненужной нашу ГТС и лишит страну 5-6 миллиардов долларов ежегодно.

Давайте за это поблагодарим ребят из НКРЭКУ, которые сначала упрямо отказывались прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а когда пригорело, ограничили его на четыре месяца.

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Но Байдена так просто не проведешь. Белый дом понимает, что это имитация, а не решение проблемы, и импорт будет возобновлен в октябре. Поэтому США умывают руки и больше не будут препятствовать достройке "Северного потока-2".

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Украина потеряет транзит, а бюджет – около шести миллиардов долларов. Какие же у нас в НКРЭКУ сидят "молодцы". Гениальная многоходовка.

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