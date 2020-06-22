Как и почему гробили угольную отрасль: экскурс в историю

Усаживайтесь поудобнее, я расскажу вам историю о том, как одно недальновидное решение может на долгие месяцы испоганить жизни сотен тысяч украинцев, зарабатывающих на хлеб честным и тяжелым трудом.

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Речь, конечно же, пойдет о кризисе в угольной отрасли. Последние полгода – это моя головная боль, десятки седых волос и сожженных нервных клеток.

Но давайте вернемся к истокам – в 2019 год. Так будет легче понять, кто заварил всю эту кашу.

Июнь 2019. В Украине действует формула прогнозной цены на электроэнергию на основе стоимости угля Роттердам+. Вы должны ее помнить. Когда очень часто ее хейтили и кричали о "зраде". Но это тогда.

А сейчас оказалось, что эта формула позволяла иметь наиболее выгодную, прозрачную и обоснованную цену. Шахты работали, добыча росла, горняки получали зарплату, госпредприятия, в том числе Центрэнерго, были прибыльными.

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Государство получило около миллиарда гривен в виде налогов. Энергосистема работала бесперебойно, но многих такой расклад не устраивал.

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"Зраду" решили прекратить, формулу отменили с 1 июля 2019 года. К чему это привело – мы видим. Экономике и потребителям нанесен колоссальный ущерб. Цена на уголь не только не снизилась, а существенно увеличилась. Эксперты насчитали ущерб Украины от отмены формулы – более 6 млрд гривен. Убыток ТЭС – 4 миллиарда.

Но потом пришел МВФ со своими условиями, и украинское правительство приняло аналогичную формулу, только уже Амстердам+, которая определила цену газа для населения. Расчет идентичен "роттердамовскому".

Ну и где же здесь "зрада"? Новое правительство признает, что "импортный паритет" – справедливая и единственно правильная методика ценообразования на внутреннем рынке. Но до этого в результате травли формулы Роттердам+ НАБУ даже открыло дело, в котором нет и не могло быть состава преступления. Формула была прозрачной и оправданной, что подтверждено многочисленными экспертизами.

Давайте "поблагодарим" всех тех, кто врал о "коррупционной" составляющей формулы Роттердам+ и довел отрасль до состояния коллапса. Рано или поздно вы за это ответите.

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