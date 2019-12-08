Конец транспортной изоляции

На высшем уровне принято политическое решение о строительстве ж/д ветки, которая соединит колею "Лантратовка-Кондрашовка" в Луганской области с сетью железных дорог Украины. И президент, и Кабмин, и Верховная Рада заявили о готовности приступить к реализации столь масштабного и дорогостоящего проекта. Общими усилиями мы сдвинули процесс с мертвой точки, с чем я всех и поздравляю!

Сейчас уже не стоит вопрос – строить или не строить. Теперь речь идет о подготовке проектной и технической документации. Огромное спасибо главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю за решительность в продвижении проекта. Колоссальную работу провел Национальный институт стратегических исследований под руководством Александра Литвиненко. Отдельная благодарность представителям проекта USAID "Економічна підтримка Східної України". Сегодня, увидев политическую волю Украины к началу строительства, USAID заявил о готовности выделить средства на подготовку технико-экономического обоснования. Следующий шаг – разработка проектно-конструкторской документации и геодезических работ.

Абсолютно все заинтересованы в том, чтобы строительство стартовало как можно скорее. Сроки называются самые разные. Некоторые говорят о двух-трех годах. Считаю, что нужно стремиться закончить проект раньше. Нерешенным остаётся вал проблем, в том числе снабжение углем Луганской ТЭС. С июля станция вынуждено использует газ, что влечет ежедневные убытки в размере от 1,8 до 3 миллионов гривен. Эксперты подчитали, что отсутствие ж/д сообщения ведет к ежегодным потерям в аграрном и энергетическом секторе региона на уровне 100 миллионов евро. Поэтому затягивать реализацию проекта непростительно.

Реклама

Что касается расходов на строительство – речь идет о миллиардах гривен. Среди потенциальных инвесторов – Мировой банк и ЕБРР. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай говорит, что заинтересованность выражают некоторые китайские компании.

Аналитики подсчитали, что строительство ж/д ветки позволит существенно удешевить доставку товаров и ослабить нагрузку на автомобильные дороги, которые уничтожаются перегруженными фурами. Будет стабилизирована работа шахт. Объемы пассажирских перевозок увеличатся на 2,5 миллиона человек в год, а грузовых – на 3,5 миллиона тонн. Будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест.

Но самое главное – строительство станет точкой активизации экономики всего Донбасса и даст жителям края мощный сигнал о том, что Украине небезразлична судьба региона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама