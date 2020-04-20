Кризис в энергетике – это беда, о которой нельзя молчать

С сегодняшнего дня остановилась работа десяти шахт и вспомогательных предприятий Павлоградуголь, обогатительных фабрик Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Первомайский ремонтно-механический завод.

Я знаю, что сразу по окончании карантина горняки Павлограда, Мирнограда, Доброполья, Червонограда, Покровска, Первомайска, Лисичанска, Волыни, Донеччины приняли решение выдвигаться на Киев. А как иначе, если конструктивный диалог с властью о выходе из кризиса отсутствует?

Энергетическая и угольная отрасли очень тесно взаимосвязаны. Простой пример: сегодня на складах тепловых электростанций скопилось рекордное количество угля – почти 3 миллиона тонн. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Почему так произошло?

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Ответ – импорт российской электроэнергии, которая делает работу украинских ТЭС бессмысленной. А если не работают ТЭС, значит, не нужен уголь. Значит, шахты остаются без заказов, а горянки без зарплаты. Все очень просто.

Давайте еще раз по пунктам пройдемся и подумаем, как все исправить.

Нужно немедленно прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. На днях Кабмин назначил в.и.о. министра энергетики. Это безусловно радует. Но один в поле не воин. Необходимо полное кадровое очищение отрасли и тотальная перезагрузка подходов в энергетике. Начать нужно с аудита деятельности руководства энергетического комитета Рады.

Очень важно создать, наконец, антикризисный штаб во главе с премьер-министром. В состав штаба должны войти представители Минэкоэнерго, НКРЭКУ, Укрэнерго, крупные операторы в энергетике.

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Нужно срочно пересмотреть прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год и административные ограничения в энергетике, исключающих действие полноценных рыночных механизмов. Ну и, конечно, погасить долги ГП "Энергорынок".

От Кабмина как никогда требуется быстрая реакция. Проблемы энергетики необходимо решать сейчас, иначе совсем скоро могут начаться веерные отключения электроэнергии, как в "лихих" 90-тых.

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