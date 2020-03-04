Новость о том, что правительство посреди отопительного сезона изменило формулу расчета стоимости газа, у многих вызвала откровенное недоумение.

Суть новшеств состоит в том, что тариф отныне привязан к цене газа на международном рынке. Кроме того, формула предлагает потребителю альтернативу: либо зафиксировать цену на отопительный сезон, либо платить каждый месяц по новой цене. В Кабмине уверяют, что это единственный способ обеспечить хоть какое-то подобие справедливых тарифов.

Тот факт, что в подобных реалиях живет цивилизованный мир – хороший аргумент, но не окончательный. Наверно, не стоит без оглядки копировать все заграничные механизмы. Сперва их нужно адаптировать к украинским реалиям. Необходимо четко и конкретно разъяснять людям суть изменений. Этого никто не делает.

Реклама

Как старшему поколению, одиноким людям определиться с выбором способа оплаты? Как самостоятельно просчитать, что выгодно, а что нет? Хорошо, что сегодня цена на газ падает. А если она завтра существенно подскочит?

Но главная проблема Украины в том, что значительная часть населения попросту не в состоянии платить мировую цену за энергоносители. Доходы пятой части населения согласно классификации ООН, находятся между отметкой "абсолютная бедность" и "бедность". Если в цифрах, то где-то пятая часть населения живет на сумму до 3 000 гривен в месяц. Очевидно, что все эти люди нуждаются в помощи.

Особый механизм начисления коммунальных услуг необходимо предложить жителям "красной зоны" Донбасса. Множество квартир и домов здесь либо законсервированы, либо попросту покинуты.

В половине квартир одного дома могут жить люди, а остальные квартиры могут пустовать. Важно сделать так, чтобы оставшиеся не платили за тех, кто выехал, ведь не секрет, что расчет некоторых коммунальных тарифов производится исходя из общей жилплощади в доме.

Те, кто остался, испытывают немыслимые трудности, а о стабильной оплате труда и достойном заработке и говорить не приходится. Я считаю, что живущие здесь люди заслуживают введения пониженных коэффициентов при оплате коммунальных услуг. Пострадав от войны и натерпевшись множества лишений, они заслуживают заботы и поддержки от собственного государства.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама