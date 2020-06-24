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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Перевод ТЭС на уголь спасет угольную отрасль и 80 тыс. рабочих мест

24 июня, 15:59

Решение правительства Дениса Шмыгаля перевести все украинские ТЭС на использование угля вместо газа поможет спасти отечественную угольную промышленность и снизить социальную напряженность в шахтерских регионах. При этом отмечается, что это временное решение, продиктованное необходимостью преодолеть кризис в энергетике.

На сегодняшний день в угольной промышленности сложилась критическая ситуация. Вследствие решений, пролоббированных группой "Приват", компания "Центрэнерго" практически перестала покупать украинский уголь в пользу импортного угля и газа. Одновременно были остановлены расчеты за уже произведенную шахтерами продукцию. В результате более 3 млн тонн отечественного угля оказались никому не нужными.

Это привело к остановке практически 95% украинских шахт и росту безработицы и социальной напряженности в шахтерских регионах. Зачастую города и поселки, где проживают шахтеры, полностью зависят от работы шахт.

Украина остается верной Энергетической стратегии, предусматривающей полный отказ от использования угля к 2050 году. Однако для этого необходимо провести трансформацию угольной отрасли и профессиональное перепрофилирование шахтеров. По оценкам экспертов, это может стоить несколько десятков миллиардов гривен. Таких денег в бюджете нет.

Поэтому правительство делает то, что возможно: спасает угольную промышленность от полной остановки и тем самым пытается сохранить более 80 тыс. рабочих мест в отрасли.

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уголь ТЭС Виктория Гриб

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