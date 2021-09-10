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Виктория Гриб

Пройдем ли мы зиму без отключений электроэнергии, зависит от НКРЭКУ и Укрзализныци

Виктория Гриб

народный депутат Украины

10 сентября, 12:47
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Вчерашнее заявление главы Кабмина о готовности Украины к отопительному сезону на уровне 80% следует рассматривать как позитив с единственной оговоркой. Как и в прошлые годы загвоздка в подготовке к зиме энергетической отрасти.

Начнем с того, что этим летом цена электроэнергии на рынке была искусственно занижена. Из-за резкого ее обвала (ниже себестоимости) ТЭС и ТЭЦ не могли нормально закупать у шахтеров уголь, что привело к снижению запасов топлива на складах. Как я уже неоднократно писала, "виновниками торжества" стали знакомые нам трейдеры-махинаторы. Это они оставили тепловиков без средств, заставляя станции работать в убыток.

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Когда под конец лета проблему удалось решить, у тепловиков вновь появились свободные деньги. Следовательно, в августе они закупили на 10% больше угля, нежели месяцем раньше. Под конец лета на складах ТЭС было накоплено более 700 тысяч тонн.

И когда, казалось бы, ситуация нормализовалась, появились инициативы в очередной раз уменьшить нижние границы цены электроэнергии. То есть выходит замкнутый круг: опять активизируются спекулянты, которые обвалят цены и лишат производителей средств на закупки топлива. Опять отопительный сезон будет на грани срыва.

Также появилась информация о возможном повторном повышении тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци". Такой оголтелый темп повышения тарифов каждые 2-3 месяца совершенно недопустим. Более того, такой шаг гарантировано приведет к срыву поставок угля.

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Очевидно, что энергетики смогут накопить необходимые для успешного прохождения зимы запасы топлива, только если регулятор не вернет трейдерам-махинаторам возможность спекулировать, а железнодорожный монополист откажется от идей перекладывать коррупционные потери на потребителей их услуг.

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