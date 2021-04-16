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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Рада дала "зеленый свет" ограничению импорта российской электроэнергии

16 апреля, 12:14

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 3364-1-д, который содержит важнейшую норму, позволяющую НКРЭКУ ограничивать импорт электроэнергии.

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С начала года Украина закупила за границей электроэнергии на миллиард гривен! Это деньги, которые потеряла наша экономика. Это те средства, которые пошли в карманы иностранных шахтеров, энергетиков и атомщиков! Один миллиард гривен взяли и просто вышвырнули из страны.

Но зачем покупать иностранную электроэнергию, если мы способны сами производить собственную даже в больших объемах, чем потребляем? Выглядит это как диверсия, как прямая угроза экономической безопасности нашей страны.

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Говорят, что электроэнергия из России и Беларуси дешевле, чем украинская. Да, но закупается она по демпинговым ценам, которые ниже, чем себестоимость нашей. Демпинг нужен для того, чтобы устранить конкурентов на рынке. В нашем случае – страдают украинские энергетические компании, где трудятся сотни тысяч украинских энергетиков, которые содержат семьи и платят налоги.

Сегодня у нас появилась возможность этому противостоять. У нас, наконец, появился шанс прекратить импорт российской электроэнергии, а деньги направить на решение таких актуальных задач, как выплата шахтерам долгов по зарплатам и экологическая модернизация отрасли.

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Верховная Рада электроэнергия импорт законопроект НКРЭКУ
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