Российская электроэнергия спровоцировала кризис в энергетике

С сегодняшнего дня ДТЭК Энерго выводит в простой шахты ДТЭК Добропольеуголь, "Белозерская" и обогатительную фабрику "Октябрьская". Увы, это не первоапрельская шутка. Работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок действительно приостановлены.

Причина остановки – в импорте российской электроэнергии, которая поступает в нашу страну через Беларусь. Именно он спровоцировал кризис в энергетической отрасли. Плюс теплая зима. В этом году спрос на электроэнергию был в три раза ниже, чем годами ранее. Но правительство не сделало ничего для защиты наших шахтеров и энергетиков.

Ситуация усугубляется необъяснимой политикой со стороны Укрэнерго, которое, несмотря на наличие контрактов, систематически и принудительно снижает объем производства ТЭС ДТЭК Энерго. Соответственно, объем потребляемого угля на станциях снижается вдвое.

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Еще по состоянию на 27 марта на складах скопилось более 1,8 млн тонн угля. Сегодня они заполнены практически на 100%. Работать дальше "на склад" предприятия не могут просто физически: склады не в состоянии принимать продукцию в дальнейшем.

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Приостановка предприятий вынудила руководство ДТЭК Энерго вывести часть персонала в простой. При этом за всеми сотрудниками сохраняется оклад. Во время простоя шахтеры будут получать доход в размере тарифной ставки, за ними сохранится трудовой стаж.

Ситуация объективно критическая. Решить проблему без помощи государства не получится. Нужно прекратить импорт электроэнергии, внести коррективы в политику Укрэнерго, обеспечить загрузкой украинские электростанции и угольные шахты – они не могут находиться в простое долгое время. А теперь добавился еще спровоцированный пандемией и карантином экономический кризис. Сейчас сложно прогнозировать, когда он закончится, а предприятия вернутся к привычному режиму работы. Делается все возможное для того, чтобы исправить эту ситуацию как можно скорее. Она не выгодна абсолютно никому.

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