Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26

Виктория Гриб

народный депутат Украины

Российская электроэнергия спровоцировала кризис в энергетике

1 апреля, 18:13

С сегодняшнего дня ДТЭК Энерго выводит в простой шахты ДТЭК Добропольеуголь, "Белозерская" и обогатительную фабрику "Октябрьская". Увы, это не первоапрельская шутка. Работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок действительно приостановлены.

Причина остановки – в импорте российской электроэнергии, которая поступает в нашу страну через Беларусь. Именно он спровоцировал кризис в энергетической отрасли. Плюс теплая зима. В этом году спрос на электроэнергию был в три раза ниже, чем годами ранее. Но правительство не сделало ничего для защиты наших шахтеров и энергетиков.

Ситуация усугубляется необъяснимой политикой со стороны Укрэнерго, которое, несмотря на наличие контрактов, систематически и принудительно снижает объем производства ТЭС ДТЭК Энерго. Соответственно, объем потребляемого угля на станциях снижается вдвое.

Реклама

Еще по состоянию на 27 марта на складах скопилось более 1,8 млн тонн угля. Сегодня они заполнены практически на 100%. Работать дальше "на склад" предприятия не могут просто физически: склады не в состоянии принимать продукцию в дальнейшем.

В тренде
Жара и солнце не убьют коронавирус: медик назвал причину

Приостановка предприятий вынудила руководство ДТЭК Энерго вывести часть персонала в простой. При этом за всеми сотрудниками сохраняется оклад. Во время простоя шахтеры будут получать доход в размере тарифной ставки, за ними сохранится трудовой стаж.

Ситуация объективно критическая. Решить проблему без помощи государства не получится. Нужно прекратить импорт электроэнергии, внести коррективы в политику Укрэнерго, обеспечить загрузкой украинские электростанции и угольные шахты – они не могут находиться в простое долгое время. А теперь добавился еще спровоцированный пандемией и карантином экономический кризис. Сейчас сложно прогнозировать, когда он закончится, а предприятия вернутся к привычному режиму работы. Делается все возможное для того, чтобы исправить эту ситуацию как можно скорее. Она не выгодна абсолютно никому.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

электроэнергия ДТЭК ДТЭК Энерго Виктория Гриб

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреляУкраина
Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью
Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровьюFood
Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 1 апреля и все подробностиДругие страны
Бананы: польза и вред для здоровья
Бананы: польза и вред для здоровьяFood
Кто в Украине больше всего заражается коронавирусом: неожиданная статистика
Кто в Украине больше всего заражается коронавирусом: неожиданная статистикаУкраина
"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...