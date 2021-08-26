Руководство Минэкологии отстранилось от решения проблем окружающей среды

Примерно через 30 лет в Украине начнут исчезать города. Экологи рассчитали, что к 2050-му многие станут непригодными для жизни из-за дефицита и качества воды. Причем это лишь вершина айсберга. Тотальная и бесконтрольная вырубка лесов, загрязнение воздуха автомобилями, истощение черноземов – вы чувствуете, как Минэкологии решает эти проблемы? Я – нет.

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А знаете ли вы, что только официальные мусорные полигоны занимают уже 4% территории Украины? А сколько нелегальных? А ведь только открытое хранение мусора генерирует около 5% выбросов парниковых газов.

Три четверти украинцев пьют воду, не соответствующую экологическим стандартам. В погоне за урожайностью агрохолдинги истощают черноземные почвы. Масштабная вырубка лесов уже названа глобальной экологической катастрофой.

Чем в это время занимается Минэкологии?

А в это самое время министр берет от имени Украины обязательство снизить выбросы на 65% к 2030 году. Вот только для того, чтобы реализовать обещанное, необходимо более ста миллиардов евро, что равнозначно 80% ВВП страны. То есть, министр берет на себя заведомо невыполнимые обязательства.

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Объективно Минэкологии не занимается решением проблем окружающей среды. Средства эконалога пускают на латание дыр бюджета, но никак не на экологические мероприятия. Госэкоинспекцию превратили в карательный орган, кошмарящий предприятия.

По сути, Минэкологии с треском провалило свою работу. Кабмин и Верховная Рада обязаны сделать необходимые выводы, вплоть до проведения рокировок в руководящем составе министерства.