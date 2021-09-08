Создание индустриальных парков – роскошный инструмент для развития промышленности

Верховная Рада внесла изменения в закон об индустриальных парках, направленные на привлечение инвестиций в промышленный сектор путем внедрения стимулов и компенсаций для инвесторов.

Соответствующий законопроект № 4416−1 во втором чтении поддержали 290 народных депутатов. Я также проголосовала "за". Считаю, что даже в таком виде закон открывает неплохие перспективы для угольных регионов – теперь у них появится возможность диверсифицировать собственную экономику. Это именно то, на чем я настаивала во время подготовки документа ко второму чтению.

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Теперь ждем от Кабмина стратегию развития индустриальных парков. Хотя немало будет зависеть от активности самих шахтерских городов. Инициатива "снизу" в этом плане очень и очень приветствуется. Ну а я обязательно протяну руку помощи.

Тем не менее, есть ряд моментов, над которыми мне еще придется поработать. Как и раньше, я буду настаивать, чтобы индустриальные парки в приоритетном порядке создавались именно в угледобывающих регионах. Также буду предлагать, чтобы до 2030 года шахтерские громады были обеспечены дополнительными гарантиями и льготами для стимулирования предпринимательской деятельности в связи с реформированием отрасли. Ведь это рабочие места, поступления в бюджеты и дополнительные инвестиции!

В целом, сегодняшнее голосование – это однозначно шаг вперед. Нам удалось расширить перечень стимулов для участников индустриальных парков. Это и компенсация стоимости подключения к электрическим сетям и прочим коммуникациям, и сохранение компенсации процентных ставок по кредитам. Это более прозрачная процедура попадания в реестр, это также предохранители от злоупотреблений при использовании выше перечисленных стимулов.

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По факту, индустриальные парки с их упрощенными регуляторными процедурами – это прекрасный инструмент для развития промышленности. Наша задача – сделать их привлекательными для инвесторов.