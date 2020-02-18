Спасение Луганской ТЭС – вопрос выживания региона

Сегодня в очередной раз обратилась к Кабинету Министров с требованием обратить внимание на катастрофическое положение Луганской ТЭС и города Счастье. В июле РФ полностью перекрыла поставки угля, вследствие чего станция вынуждено перешла на использование газа. А теперь еще и "Нафтогаз" грозится отрезать ТЭС от голубого топлива.

Я неоднократно поднимала эту проблему перед парламентом, премьером Гончаруком, министром энергетики Оржелем, подготовила десятки депутатских запросов. Все обещают помочь, но проблема не решается.

От стабильной работы станции зависит энергоснабжение всего региона. Но предприятие не может вечно работать в убыток. Остановка Луганской ТЭС грозит катастрофическими последствиями – практически весь регион рискует остаться без электричества, а город Счастье – еще и без отопления.

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На прошлой неделе Офис Президента возглавил Андрей Ермак, который длительное время выступал в качестве переговорщика от Украины с Российской Федерацией. С его назначением появилась надежда на то, что вопрос Луганской ТЭС удастся сдвинуть с мертвой точки. Но не только господин Ермак, но и правительство Алексея Гончарука должно переходить от слов к действиям.

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Поэтому я еще раз призываю Кабмин вмешаться в ситуацию и решить проблему станции. Поймите, наконец, если ТЭС остановится, сотни людей лишаться работы, город Счастье останется без тепла, а Луганщина – без света.

Спасение для станции – жизненно важный вопрос. Необходимо договариваться о возобновлении поставок антрацитовой группы угля. Очень надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время.

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