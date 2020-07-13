Спасение "Роттердамом"

Третий день подряд на улице Банковой под Офисом президента непривычно тихо. Всю прошлую неделю здесь громыхали касками шахтеры, требуя выплаты миллиардных зарплатных долгов и вывода из простоя угольных предприятий.

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В прошлую пятницу – спустя 11 дней после начала бессрочного протеста – решение проблемы было найдено. Согласно договоренностям, работа шахт будет восстановлена.

Кризис в угольной отрасли возник во-многом из-за отказа Центрэнерго от украинского угля в пользу импортного угля и газа. Напор горняков и длительные переговоры на уровне ОП и Минэнерго завершились контрактом Центрэнерго на поставку угля по принципу импортного паритета, который украинцам еще известен как формула "Роттердам+".

До 1 июля 2019 года именно она определяла прогнозную цену угля, необходимую для расчета цены электроэнергии для промышленных потребителей. Государство получало прибыль, а не убытки. Тех, кого это не устраивало, многие годы добивались отмены "Роттердама".

Упразднение формулы нанесло колоссальный ущерб экономике и потребителям – цена на уголь не только не снизилась, а существенно увеличилась. По подсчетам экспертов, убыток Украины от отмены формулы составил более 6 млрд грн.

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Вы наверняка помните, сколько грязи было вылито на формульное ценообразование, как вдруг оказалось, что оно гарантирует наиболее выгодную цену. А еще оказалось, что именно "Роттердам" обеспечивал бесперебойную работу энергосистемы, позволял выживать госшахтам и сдерживал рост тарифов. Не удивляйтесь. По такому принципу сегодня работает практически вся Европа.

До "Роттердама" цена на электроэнергию определялась вручную, что создавало почву для коррупции. Формула вернула прозрачность энергорынку.

Кстати, за газ украинцы платят по аналогичной формуле только с другим названием – "Амстердам+". Именно такой подход был принят под давлением МВФ в меморандуме, подписанным лично Владимиром Зеленским. И в этом нет ничего удивительного. Обе формулы являются прозрачными и оправданными, что подтверждено множественными экспертизами.

Новое правительство признает, что "импортный паритет" – справедливая и единственно правильная методика ценообразования на внутреннем рынке. И горняки, и вся угольная отрасль от этого только выиграют.

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