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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Участники рынка электроэнергии находятся в критическом состоянии

14 мая, 09:29

Внесу ложку дегтя в бочонок позитивных изменений в мире энергетики. В среду Рада не поддержала мои правки к изменениям в Налоговый кодекс, которые вносились для поддержания экономики в связи с коронавирусом. Сослались на то, что кризис в энергетике не связан с пандемией. Пыталась убедить коллег, что это не так.

Дело в том, что участники рынка электроэнергии находятся в критическом состоянии, а карантин – одна из причин. Сегодня на рынке огромный дисбаланс платежей между его участниками и потребителями. До сих пор не решена глобальная проблема 30-миллиардной задолженности ГП "Энергорынок", что усугубляет ситуацию. Именно по этой причине я и предложила ряд поправок в Налоговый кодекс. Все они направлены на улучшение финансового состояния рынка и нормализации платежного баланса. Под лежачий камень вода не течет. Если сидеть, сложа руки, и не искать пути выхода из кризиса, ситуация сама по себе не решится.

Поэтому просила подержать отрасль и потребителей в период действия карантина, а также ослабить нагрузку на энергетические предприятия, вызванную введением ряда мер по противодействию COVID-19. К сожалению, мои коллеги меня не услышали. Также проигнорировали мою единственную правку к банковскому законопроекту. Приятного, конечно, мало, но ничего не поделаешь. С'est la vie.

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энергетика электроэнергия Виктория Гриб

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