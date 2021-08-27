Угольной отрасли нужна пошаговая стратегия управления государственными шахтами

Кабинет министров вместе с профильными министерствами должны безотлагательно разработать и принять на государственном уровне пошаговую стратегию управления государственными шахтами. Стоит наконец определить приоритетные шахты, учитывая их инвестиционный и геологический потенциал, потребности государства. Они должны работать и финансироваться бесперебойно.

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На днях во Львовской области на примере шахтерских проблем местных горняков еще раз убедилась: проблемы у шахтеров на западе и на востоке идентичны, с единственным исключением – на востоке работать приходится в условиях военного конфликта.

Первое и главное – это катастрофические задержки с выплатами зарплаты. Миллионные долги закрываются с огромным скрипом и скандалами. В этом году большую часть долга перед шахтерами выплатили только накануне их профессионального праздника. Впрочем, на 100% они не погашены. Задолженность возникает регулярно. Такое положение вещей неприемлемо. Хотелось бы взглянуть на чиновников Минфина, которым полгода не оплачивают их труд. Можете себе такое представить?

Как и на востоке, шахты Львовщины чувствуют колоссальный отток кадров. Вместе с министром энергетики Германом Галущенко, его замом Алексеем Кураковым и коллегами по Раде общались с горняками шахты "Степная" в Червонограде. В будущее угля здесь уже практически никто не верит. Многие уезжают на заработки в соседнюю Польшу. Квалифицированных специалистов катастрофически не хватает.

Кстати, ко мне также обратились работники шахты "Нововолынская", которым до сих пор не выплатили зарплату за апрель(!). Буду поднимать этот вопрос на уровне Министерства энергетики. Надеюсь, что совместно нам удастся решить проблему в кратчайшие сроки.

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Вопрос своевременной выплаты зарплаты и безопасности шахтеров должен стоять на первом месте. Поэтому Минэнерго предлагает пересмотреть Госбюджет-2021 и выделить дополнительные 2,4 миллиарда на нужды горняков до конца года. А уже в следующем году в смете на "угольную отрасль" необходимо заложить 10,5 миллиарда. Это тот необходимый минимум, который позволит угольщикам чувствовать себя уверенно, а стране – успешно преодолеть холода и отопительные сезоны. Очень надеюсь, что Верховная Рада во время рассмотрения бюджета-2022 учтет предложения именно Минэнерго, а не Минфина, который, уменьшая смету, пытается постоянно экономить на шахтерах.

Считаю, что экономить на собственной энергетике недопустимо. Мы уже в условиях дефицита вынужденно покупаем его за границей, финансируя иностранных шахтеров. А должны заботиться о собственном добыча!