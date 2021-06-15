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Виктория Гриб

народный депутат Украины

Вернем людей, а уже потом – территории

15 июня 2021 11:40

В Мариуполе презентовали проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины. Ее главный смысл и посыл: вернем сердца людей, а уже потом – территории.

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Ее авторы – Национальная платформа примирения совместно с Украинским институтом политики – приобщили к работе над проектом академиков, юристов, правозащитников, народных депутатов, представителей территориальных громад. В основе представленного документа – совместная работа над правками к "законопроекту о переходном периоде", о котором я писала ранее.

Считается, что ключи от мира находятся в Кремле, но и от нас многое зависит. До сих пор мы – украинцы по обе стороны линии соприкосновения – лишь отдалялись друг от друга, разрывая экономические, деловые и даже родственные связи. Следовательно, чем дальше, тем сложнее будет вернуть мир.

Но еще не все потеряно. Наша главная задача – прежде всего вернуть людей, которые проживают на неподконтрольной территории. Замечательный пример – работа с молодежью, которой Украина создает условия для обучения в высших учебных заведениях. Это и есть та самая борьба за умы и сердца – дать возможность получить качественное образование, фундаментальные знания – огромный ключ к успеху. И подобные инициативы в сфере образования находят положительный отклик на неподконтрольной стороне среди людей. И таких инициатив должно быть больше. Таким образом покажем, что мы не враги, а друзья.

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А еще нам элементарно нужно научиться жить по Конституции, перестать пытаться навязывать друг другу чужое мнение. Ничего нового, правда?

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Тотальное большинство украинцев хотят мира – и во Львовской, и в Тернопольской, и в Херсонской, и в Одесской областях, на Донбассе. 73%, которые проголосовали за действующего президента, хотели именно прекращения войны.

Поэтому я очень надеюсь, что и глава государства, и правительство, и ВР сделают все возможное для того, чтобы мир был восстановлен. Я благодарна Сергею Сивохо, Руслану Бортнику, Марине Черенковой за их гигантский труд, за невероятный масштаб проделанной работы. Со своей стороны готова работать над законодательными инициативами, которые этот мир приблизят. Потому что разорвать страну очень легко. Сшить Украину – гораздо сложнее.

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