Власть обязана услышать мнение украинцев и прекратить импорт российской электроэнергии

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, результаты которого полностью совпадают с тем, о чем я твердила на протяжении последних полгода: импорт электроэнергии из РФ опасен и вреден для нашей страны. Радует, что большинство респондентов это понимают. 60% опрошенных не поддерживают восстановление импорта электроэнергии из Российской Федерации, а 44% и вовсе высказались, что восстановление импорта электроэнергии из РФ – это угроза нацбезопасности.

Сегодня российская электроэнергия продолжает поступать в нашу страну через Беларусь! Я не понимаю, как можно вести речь о каком-либо импорте, если Украина имеет избыток собственной генерации. Мы в состоянии не только покрыть собственные потребности, но и экспортировать. Если мы идем путем развития собственной энергетики – мы создаем рабочие места не только в этой отрасли, но и в смежных. Как минимум, в добыче угля и энергетическом машиностроении. Но если мы импортируем электроэнергию – мы не только снижаем занятость, но и получаем меньшее количество налогов в бюджет. А это – уменьшение финансирования социальной сферы. Почему никто не думает о развитии собственной промышленности? Почему никто не задумывается на тем, что, если импорт электроэнергии продолжится, придется сворачивать собственные мощности, а моногорода, зависимые, к примеру, от ТЭС, просто останутся без средств к существованию?

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Как показал опрос, украинцы всё отлично понимают: нам не нужна электроэнергия ни из России, ни из любой другой страны. Мне больно видеть, как с началом импорта электроэнергии обострилась ситуация в ряде промышленных городов.

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Я призываю власти еще раз задуматься о том, насколько нам нужна импортная электроэнергия. Прошу обратить внимание: против не только эксперты-экономисты, не только шахтеры и энергетики. Против очень большое количество украинцев из самых разных частей страны. Самые широкие слои населения считают Украину энергонезависимой страной, и против импорта. Я считаю, что властям нужно прислушаться к общественному мнению и пересмотреть нормы, позволяющие импорт.

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