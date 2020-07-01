Выход из кризиса в энергетике: важные акценты

Сегодня в политических кругах разгорелись жаркие дискуссии о путях выхода из масштабного кризиса, который сложился в украинской энергетике. Хочу акцентировать ваше внимание на нескольких важных, с моей точки зрения, моментах.



Во-первых, появилась очень опасная для инвестиционного климата риторика с критикой недавно подписанного Меморандума между правительством и производителями "зеленой" энергии. Напомню, что документ предусматривает снижение тарифов на 15% для солнечной, и на 7,5% – для ветровой энергетики. Чтобы реализовать Меморандум, парламент должен принять соответствующие законы. Для тех, кто хочет всячески затормозить этот процесс, хочу напомнить, что речь идет о международных обязательствах Украины. Иностранные инвесторы приходили в украинскую "зеленую" энергетику под конкретные договора и обязательства государства. В соответствии с ними компании разрабатывали бизнес-планы. Поэтому резкая смена правил игры может привести к их банкротству и ухудшению инвестиционной привлекательности нашей страны.



Во-вторых, ряд политических сил публично подвергают сомнению решение правительства о переводе всех ТЭС на сжигание украинского угля. Считаю это решение своевременным и правильным. Именно оно может спасти угольную отрасль от полного коллапса. Антикризисный штаб уже откорректировал энергобаланс, немного снизив долю тепловой генерации. Дальнейшее ее снижение приведет к тому, что мы потеряем угольную промышленность как таковую. Сегодня 95% шахт стоят, а 3 млн тонн угля, произведенного нашими шахтерами, лежат никому не нужные на складах. Это произошло потому, что нечистые на руку лоббисты протащили решение об импорте российского газа. В результате "Центрэнерго" прекратил закупать украинский уголь.

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Я недавно общалась с шахтерами. Они на пределе. В Донецкой и Луганской областях доведенные до отчаяния шахтеры начинают задавать вопросы: а нужны ли мы Украине?



В-третьих, развитые страны постепенно отказываются от угля и переходят на "зеленую" энергетику. При этом они обязательно финансируют программы трансформации угольных регионов. В свое время британское правительство Маргарет Тэтчер потратило на такую программу около 20 млрд фунтов стерлингов. Нам также следует как можно скорее начать подобную трансформацию. Нужно решить, что делать с убыточными шахтами, и как переобучить шахтеров, которые могут потерять работу.

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Наконец, хочу обратиться к своим оппонентам в парламенте. Не стоит сегодня безответственно заигрывать с наращиванием мощностей атомной энергетики. Мы должны быть очень осторожными, чтобы не получить в итоге второй Чернобыль. Атомные станции не столь маневренные, как тепловые или "зеленые". Нельзя нагружать наши АЭС сверх нормы, вместо этого следует разумно подходить к балансу атомной генерации в энергобалансе Украины. Развитые страны медленно, но уверенно сокращают долю атомной энергии в пользу чистой. Потому что в конечном итоге она оказывается более выгодной. Ведь, говоря о дешевизне атомной генерации, мы забываем учесть стоимость международной поддержки отрасли, расходы на правильную утилизацию ядерного топлива и консервацию станций, выработавших свой ресурс. И хотя будущее однозначно за чистой энергией, это не значит, что необходимо отказаться от атомной энергетики.



Избегаем крайностей, разумно подходим к энергобалансу, учитываем международный опыт – и тогда мы выведем энергетику из кризиса еще более сильной, чем ранее.

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