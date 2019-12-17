Жизнь после угля

Представьте себе Донбасс без шахт и добычи угля. Сложно? А ведь именно так выглядит будущее региона через 10-20 лет. Общая мировая тенденция говорит о том, что рано или поздно уголь вытеснят другие источники энергии. Но как сложится судьба сотен тысяч украинцев, жизнь которых напрямую зависит угольных предприятий?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, по моей инициативе в парламенте было создано межфракционное депутатское объединение "Платформа по трансформации угольных регионов". В его состав вошли 17 депутатов, представляющих все фракции, кроме "Голоса".

Сегодня в Киеве состоялось наше первое заседание. И я безумно благодарна мэрам шахтерских городов, представителям Минэнерго, международных донорских организаций, Энергетического сообщества и общественникам, которые откликнулись на мой призыв и приехали в Киев для поиска компромиссного варианта решения проблемы.

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То, что происходит сегодня в угольной отрасли, – это хаос и самый настоящий бардак. До сих пор нет ни дорожной карты развития угольной промышленности, ни стратегии трансформации угольных регионов. Глупо надеяться, что парламент, либо Минэнерго в одиночку справятся с решением задачи.

Вопрос – как быть? Опыт прохождения через этот болезненный процесс есть у стран Европейского Союза. В последние годы в Украине также было много разговоров о трансформации, но не было политической воли. Сейчас она появилась.

Сегодня по итогам заседания Платформы мы направим обращение в Кабмин о создании рабочей группы для разработки стратегии трансформации угольных регионов. В эту группу должны обязательно войти представители местных громад, шахтерских коллективов, народные депутаты, а также представители практически всех министерств – Минтопэнерго, Минрегиона, Минэкономики, Минфина, Минобразования, Минсоцполитики и Мининфраструктуры и другие.

Никто не говорит, что завтра все шахты прекратят существование. Ни в коем случае! Возьмите Доброполье, где система отопления полностью зависит от котельных, работающих на угле, а поступления бюджет города – на 70% от угольных предприятий. Закройте шахты – и город останется без тепла и финансов.

Необходима комплексная стратегия по справедливому переходу от угля к чистой энергии. Ее отсутствие чревато социальным взрывом. Чтобы этого не допустить, нужно диверсифицировать экономику в моногородах, зависимых от угольных предприятий, обеспечить новые рабочие места, подумать о переквалификации и социальных гарантиях для угольщиков. Проигнорируем это – и Донбасс будет усеян городами-призраками.

Уход от угля к чистой энергии займет не одно десятилетие. Но это путь, который прошли многие западные страны. Это то, что ждет Украину в будущем, независимо от наших хотелок. И к такому будущему мы должны готовиться уже сегодня, чтобы завтра не было мучительно больно. Угольные регионы нуждаются в финансовых привилегиях, денежной подпитке из Госбюджета. Люди не должны оказаться брошенными на произвол судьбы.

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