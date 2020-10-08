Почему ЕС выбрал Украину как историю успеха и чего ждать после саммита

Европа все так же требует многого от Киева, но не идет на жесткую критику по ряду причин

Поездки президента Владимира Зеленского в столицу ЕС, а впоследствии и в отколовшийся от ЕС Лондон, стали маркером отношения к Киеву западных союзников. Как Старый Свет, так и Туманный Альбион считаются крупнейшими приверженцами и донорами Украины. В последнее время звучали предположения о том, что их поддержка может быть не такой уж однозначной и западные союзники намерены требовать от Киева выполнения реформ, или же даже наказать его за их невыполнение. Похоже, что пока актуальнее скорее первое, чем второе.

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Журналисты "Сегодня" разбирались в вопросе.

Украина – история успеха для ЕС

Саммит Украина-ЕС, который стал первым "живым" событием в Брюсселе с момента начала пандемии, "холодным душем" для Украины и президента Зеленского лично не стал. Вопреки множественным прогнозам и слухам стороны вышли на публику с позитивным коммюнике по итогам встречи.

Хотя эксперты сходятся во мнении, что на самом деле за кулисами, вероятно, были не самые лицеприятные разговоры. В частности, последнее время чиновники ЕС откровенно недоумевали по поводу ситуации вокруг антикоррупционных органов в Украине. Поскольку реформы в области коррупции всегда были чуть ли не ключевыми условиями безвиза, ходило немало разговоров о том, что его у Украины могут и забрать. Не забрали! Но в ЕС прозрачно намекнули, что ожидают от Киева выполнения взятых на себя обязательств.

"Мы приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины. Мы отметили необходимость продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реализации реформ. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия", – говорится в коммюнике.

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Что удержало Брюссель от откровенной критики Украины?

"Украина – важная страна для ЕС. ЕС много вложил в Украину и хочет, чтобы Украина не сбивалась с пути. Действительно, были опасения по поводу отступления в плане борьбы с коррупцией, но ЕС, похоже, принял прагматический подход на фоне более широкой картины реализации других реформ. Тем не менее борьба с коррупцией является центральным элементом трансформации Украины, поэтому ЕС наверняка будет внимательно следить за развитием событий. Зеленский пообещал, что борьба с коррупцией станет главным приоритетом", – говорит "Сегодня" Аманда Паул, аналитик Центра Европейской политики (EPC).

По мнению Гюстава Грессела, аналитика исследовательского центра Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations' ), причина такого мягкого подхода в том, что у ЕС последнее время было слишком мало успеха на Восточном направлении.

"Честно говоря, у Восточного соседства было очень мало историй успеха в прошлом году: Додон укрепляет свое правление в Молдове, ставит под угрозу выборы, перенаправляет коррупционные схемы в свой собственный карман. В Грузии партия "Грузинская мечта" также отсрочивает реформы судебной системы и выборов. Таким образом, ЕС выбрал Украину как историю успеха, и они продают ее как успех независимо от ситуации на местах", – говорит "Сегодня" эксперт Гюстав Грессел.

К тому же, по его словам, есть государства-члены, которые считают, что критика Украины только поможет России.

Еще один немаловажный момент, о котором рассказывает эксперт, – бюрократические перипетии в самом ЕС.

"После Brexit бюджеты ЕС сократятся, и каждый департамент и программа будут бороться за сохранение денег и компетенций. И для этого им нужно показать успех", – считает Грессел.

Торговые преференции в обмен на реформы

Стороны также договорились укреплять и углублять экономическое сотрудничество между Киевом и Брюсселем. Речь идет об обновлении торговой части Соглашения об ассоциации с Украиной. Иными словами, в ЕС дали "зеленый свет" промышленному безвизу, призванному упростить доступ для украинских производителей на европейские рынки.

"Да, Украина твердо идет по пути более глубокой экономической интеграции с ЕС. Об этом очень четко говорится в совместном заявлении. Скорость этой экономической интеграции во многом зависит от готовности и способности Украины проводить различные экономические и правовые реформы, которые она обещала реализовать ЕС", – говорит "Сегодня" аналитик Центра Мартенса (Wilfried Martens Centre) Никлас Новаки.

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В то же время в геополитическом плане сегодня сложилась благоприятная для Украины ситуация. Страна, имея огромный человеческий и ресурсный потенциал, вполне может стать привлекательной для европейских инвесторов.

"Да, в ЕС есть большой интерес к более тесной интеграции с Украиной, и экономическая часть сама по себе довольно успешна. В условиях, когда торговая война между США и Китаем распространяется на Европу, многие предприятия ЕС ищут другие места для трудоемкого производства, кроме Китая, чтобы не стать заложником этой войны", – говорит Грессел.

По его словам, есть "веские причины для ослабления количественных ограничений со стороны ЕС и снижения барьеров, а также для дальнейшего сближения рынков услуг, транспорта, IT-услуг и коммуникаций".

Поэтому сейчас мяч на поле Украины, считают эксперты. От того, насколько успешно страна справится с проведением реформ, зависит ее экономическое благополучие.

Планы на "послеБрексит"

Евросоюз – важный и стабильный партнер Украины, правда, эксперты неоднократно говорили о том, что поддержка Киева ослабнет после того, как ЕС покинет Великобритания. Особенно это коснется военных программ, на которые в Лондоне средств не жалели. Плюс – Британия была одним из самых ярых противников России в Евросоюзе, активно отстаивая антикремлевские решения в различных его органах.

Неудивительно, что вторым визитом после Брюсселя президент Зеленский посетил Лондон. Там было подписано соглашения о стратегическом партнерстве и помощи Лондона в сфере обороны и Киев получил 1,25 млрд фунтов стерлингов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон "является самым горячим сторонником Украины".

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"Будь-то наша поддержка в сфере обороны, усилия по стабилизации ситуации, гуманитарная помощь или сотрудничество в политической сфере, наше послание однозначно: мы полностью привержены защите суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал он.

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