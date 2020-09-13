Не стать Украиной: придет ли Путин в Минск и чего боится Европа

В Брюсселе пытаются протолкнуть санкции против окружения «последнего диктатора Европы» и раздумывают над тем, как поведет себя Россия

Пока в Беларуси продолжаются протесты, а большинство цивилизованных стран мира призывают режим Лукашенко прислушаться к своему народу и пойти на перевыборы – в Евросоюзе готовят новую порцию санкций против "последнего диктатора Европы", как его здесь называют. В Брюсселе откровенно говорят, что не хотят допустить повторения украинского сценария в Беларуси, но и пугаться Путина не собираются.

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Персональные ограничения против чиновников из окружения Лукашенко, виновных в насилии и репрессиях против демонстрантов, казались решенным вопросом. Но, как оказалось, даже в демократической Европе есть те, кто не так однозначен в данном вопросе.

Кто и почему против

Как в свое время Италия блокировала введение санкций против России из-за конфликта в Украине, теперь загвоздка за Кипром. Островное государство, по сообщениям источников, выдвинуло ультиматум: санкции против белорусских чиновников только в обмен на ограничительные меры против Турции, которая ведет разведку нефти и газа вблизи Кипра, за что неоднократно получала упреки со стороны международного сообщества. Решения на уровне Совета министров иностранных дел ЕС должны приниматься единогласно – поэтому пока санкции откладываются. Хотя позиция большинства чиновников и функционеров в Брюсселе однозначная: бесчинства режима Лукашенко нужно остановить. Скорее всего переговоры по этому вопросу продолжат в конце месяца перед заседанием Европейского Совета 24 Сентября.

"Я разочарована тем, что санкции против режима Лукашенко были отложены. Медленные санкции – это не санкции", – говорит сайту "Сегодня" Карин Карлсбро (Karin Karlsbro), депутат Европарламента и заместитель главы делегации ЕС в Беларуси.

По ее словам "Евросоюз должен показать однозначную и четкую позицию и поддержать стремление белорусов к честным выборам".

"Это в стратегических интересах Евросоюза, чтобы демократия была в пределах самого ЕС, но также и на его границах. Поскольку только тогда может быть гарантирована его безопасность. И, конечно, же репрессии и насилие против белорусского народа должны получить четкий ответ ЕС. И только белорусский народ должен избрать себе новое правительство без какого-либо вмешательства извне", – говорит она.

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На заседании министров иностранных дел ЕС, которое прошло 10 сентября в Брюсселе министры должны были дать "зеленый свет" ограничениям против около 40 чиновников из окружения Лукашенко. ЕС планирует "заморозить" их активы и закрыть въезд на свою территорию.

"Мы понимаем, что санкции – это, скорее, политическое давление, чем реальная угроза белорусскому истеблишменту. Ведь те, кто подозревает, что могут попасть под санкции уже давно вывели свои активы", – говорит "Сегодня" Юлия Медведская, исследовательница Левенского университета, белорусская активистка в Брюсселе.

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Как поддержать гражданское общество

Скорее всего в вопросе санкций Евросоюз не пойдет дальше персональных – поскольку любые экономические или инфраструктурные ограничения ударят в первую очередь по белорусскому народу.

"Что еще мы можем сделать, и это очень важно – это поддержка гражданского общества в Беларуси. Уже сейчас Евросоюз проводит подобные проекты, стимулируя развитие свободы слова и гражданского общества путем различных проектов – и работа в этом направлении должна усилиться", – говорит евродепутат Карлсбро.

Один из самых известных проектов ЕС на восточном направлении – Восточное партнерство. Но кроме этого существует немало других программ, направленных в том числе и на поддержание слабеющей белорусской экономики.

"Могу привести собственный пример. Мое участие в политической жизни Беларуси было ограниченным. А потом я поехала в Европу, начала ходить на экскурсии в органы власти. И увидела, что в немецком бундестаге плюрализм, разные партии, которые имеют свою точку зрения и борются за избирателя. И тогда я начала задумываться: а почему в моей стране такого нет?" – говорит нам Юлия, которая считает, что именно гуманитарное сотрудничество с ЕС, образование и опыт поможет белорусам в борьбе с диктатором.

Считается, что ЕС по отношению к своим соседям исповедуют принцип условности – чем больше страна стремится к Евросоюзу, тем больше Евросоюз ее поддерживает. Так было с Украиной и Грузией, которые получили безвизовый режим и зону свободной торговли. Так когда-то будет и с Беларусью – надеется Юлия.

"Мы видим, что происходит на улицах Минска и других городов. Это задокументированные факты насилия и бесчинств. Людей избивают, пытают, люди пропадают без вести. Что еще нужно и должно произойти, чтобы Евросоюз начал действовать?!" – восклицает Галина Матюшина, бельгийский политик от партии CD&V с белорусскими корнями.

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В свое время она активно поддерживала украинцев, которые пытались привлечь внимание властей ЕС в Брюсселе к украинской проблеме, теперь участвует в митингах в поддержку гражданского общества Беларуси.

"Конечно, Украина для нас, в какой-то степени, стала примером, но стартовые позиции у нас совершенно разные. В Украине на момент революции уже была свободная пресса, телевидение – у нас же в Беларуси нет ничего. Также в Украине уже была оппозиция, в нашей стране за 26 лет правления Лукашенко у оппозиции не было шансов быть представленной в органах власти. Плюс, мы наблюдаем огромную гибридную войну, дезинформацию, которая насаждается как в Беларуси, так и здесь, в Европе и не дает белорусам здраво и критически мыслить", – говорит Галина Матюшина.

Тем не менее свою роль сыграли интернет и телеграм-каналы, к которым в Беларуси, на удивление, доступ еще не закрыли. Хотя время от времени в стране и пропадает интернет. Подобные новые медиа (неконтролируемые властями) были бы невозможны, если бы молодые белорусы не получали образования и не набирались опыта в Европе.

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Почему просят помощи у России

Лукашенко уже откровенно заявляет, что, в случае чего, попросит помощи у "большого брата". А в Европе говорят, что не хотят повторения украинского сценария со вторжением РФ. Хотя в белорусских реалиях, это скорее будет вмешательство, поскольку власти откровенно намекают на сближение с Россией. Захочет ли Путин брать под крыло белорусского коллегу – вопрос открытый.

Последние 10 лет он всячески откладывал глубокую интеграцию с Беларусью. Но страх перед сменой строя мог внести свои коррективы.

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В прессе появились сообщение о том, что процесс создания Союзного государства сдвинулся с "мертвой точки". Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин встречался с Лукашенко по данному вопросу и стороны договорились о дальнейших шагах.

"Кремль, очевидно, пытается добиться от Лукашенко согласия на более глубокую интеграцию через Союзное государство. Это означает контроль со стороны России, та цена, которую он должен заплатить, чтобы спасти свою шкуру сейчас и получить безопасный уход из власти позже. Неясно, как это повлияет на Украину, Молдову и Грузию. Путин не открывает все карты. Восстание гражданского общества в Беларуси было очень впечатляющим, и для России оно происходит на фоне протестов в Хабаровске, а теперь еще и ужасного покушения на Навального. Эти два диктатора могут поддерживать друг друга в краткосрочной перспективе, но в более долгосрочном плане они ослаблены, и борьба за демократические свободы выглядит более впечатляюще", – говорит нам Майкл Эмерсон (Michael Emerson), эксперт аналитического центра СЕРS, Брюссель.

Давно ходят слухи о том, что Путин недолюбливает Лукашенко. Не сейчас ли самое время его заменить на удобного кандидата из оппозиции? Ведь белорусские протесты в основном направлены не против России, а против Лукашенко. В этом фундаментальное отличие от революции в Украине – где четко провозглашались проевропейские лозунги.

"Это точно тактика Путина (заменить Лукашенко)",- говорит Эмерсон.

В то же время активисты белорусского движения говорят о том, что на данном этапе важно свергнуть Лукашенко и установить демократический строй в Беларуси с честно избранным президентом. А в демократии любого неугодного народу президента можно будет переизбрать. Но до этого пока далеко.

Напомним, Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека в связи с ситуацией с правами человека в Беларуси принял решение о создании специального международного следственного органа.

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