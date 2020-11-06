Столица ЕС стала новым эпицентром COVID-19

Благополучная и маленькая Бельгия стала эпицентром распространения эпидемии коронавируса в Европе. За последнюю неделю там зарегистрировали более случаев заражения на 100 тысяч населения – страна по этому показателю обошла Чехию и вырвалась в антилидеры.

Реклама

Сами бельгийцы пеняют на отсутствие дисциплины, и самое главное – централизованной власти. Ибо Бельгия будет на карантине, пока не появится вакцина от коронавируса.

Что происходит в Европе

Бельгийцы – это вершина айсберга, в то время, как вторая волна локдаунов накрывает практически всю Европу. Полный или частичный карантин ввели во Франции, Германии, Греции, Испании, Италии и других странах.

Французы до декабря могут выходить из дома только для покупки товаров жизненной необходимости. В Германии магазины остаются открытыми, но все увеселительные заведения, в том числе рестораны и бары, под замком, как минимум, до декабря. В Испании – чрезвычайное положение до конца апреля, там еще ввели и комендантский час.

В большинстве стран Европы признают: до весны, когда возможно, появится вакцина, придется жить в состоянии ограничений. Только в зависимости от ситуации, они буду усиливаться, или ослабляться.

Бельгия обогнала всех

Реклама

В ситуации, в которой оказалась Бельгия, единственным решением может стать "локдаун".

Население страны объединяет то, что оно находится в панике. Только одна часть из-за того, что медицинская система трещит по швам и может не хватить заветного места в палате интенсивной терапии, другая – из-за того, что устали от ограничений и боятся не успеть закупиться к Рождеству.

Вторая по количеству коек интенсивной терапии на душу населения после Германии, Бельгия еще немного и вынуждена просить страны-соседи принять своих пациентов. На Нидерланды, которые сами отправляют в Германию, надежд мало. А вот Германия и Франция еще могут помочь – там ситуация не такая критичная. Если темпы распространения болезни не снизятся договариваться соседями придется уже в конце недели.

Уже сейчас в стране на фоне паники звучат заявления о том, что госпитали одного региона больше не хотят принимать пациентов из другого.

"В то время, когда наши соседи вводили карантин, наше временное правительство заигрывало с эпидемией и ослабляло его. А теперь я не знаю, хватит ли мне места в палате интенсивной терапии или нет" – вздыхает наша соседка престарелая бельгийка Грета.

Из-за массового распространения болезни даже тесты на коронавирус перестали делать всем – только тем, у кого есть симптомы – а, например, тем, кто контактировал с больным уже нужно ждать пока они появятся. Иначе лаборатории просто не справились бы. Правда, и тест полностью покрывает страховка.

Реклама

Автору также пришлось пройти тест на корону. Его делали даже не в мобильном госпитале, а прямо на парковке не выходя из машины. "У вас есть симптомы?" – спросила меня грозная женщина в маске. После ответа "есть" – решила сделать тест.

Когда по прошествии максимального срока трех дней результат теста так и не пришел, мой участковый врач сказал, что вероятно, его потеряли (мол, случается часто из-за перегрузки). Но если хуже не стало, тест можно считать отрицательным.

Шоппинг никто не отменял!

Одни считают, что причина такого обширного распространения болезни – это высокая плотность населения на квадратный метр, другие – отсутствие стабильной власти до недавнего времени и неспособность местных элит договориться, третьи – недисциплинированностью самих бельгийцев.

Центральной власти в стране, как таковой не было последние 500 дней! Временное правительство всячески оттягивало карантин, в то время, как в соседних Франции и Германии ограничения усиливали. В результате "локдаун", который вступает в силу с понедельника ввели, мягко говоря с запозданием – говорят медики с экранов телевизоров, призывая население придерживаться новых правил.

А самые отчаянные представители профессии отличились злобными сообщениями в соцсетях "Что ты купил? Покажешь мне через две недели!".

Реклама

Они адресованы тем, кто решил воспользоваться последней возможностью в воскресенье пойти на шопинг.

Первое воскресенье месяца в Бельгии называют "шоппинг воскресенье", единственное в месяце, когда магазины не закрывают свои двери для посетителей.

На шоппинг улицах, в магазинах и салонах красоты в этот викенд было не протолпиться. Люди массово хватались за последнюю возможность что-то купить оффлайн (онлайн торговля разрешена) или сделать бьюти процедуру.

С понедельника большинство магазинов закрыли на неопределенный срок, но учитывая, что эффект тех или иных мер становится заметен через 10 дней, эксперты опасаются, серьезной вспышки заболеваемости в ближайшее время.

К концу этой недели больницы будут переполнены "ковидными" пациентами – бьют тревогу медики, в то время, как цифры не только не идут на спад, а растут иногда до 20 тысяч новых заражений в день.

Правительство уже готовиться к "креативным" решениям: отправлять легких больных в отели (они все-равно сейчас простаивают) и привлекать армию (использовать медперсонал, оборудования и госпитали).

На вопрос, почему в шоппинг столице Антверпене и других больших городах не отменили "шоппинг воскресенье" ответ по типичному бельгийский – мэр понадеялся на центральную власть, а она в свою очередь, на местную.

Кто заплатит за локдаун?!

В стране закрыли практически все, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Также открытыми оставили книжные, строительные и цветочные магазины – чтобы людям было чем заняться дома.

Правительство надеялось спасти экономику и до последнего оттягивало локдаун. Но избежать его не удалось.

Как минимум до 13 декабря бельгийцам придется находиться дома большинство времени, и выходить только при острой необходимости. Все, кто могут работать дома – обязаны работать удаленно, здесь это называют "телеработой".

Школьники младших классов, вероятно, пойдут в школу после осенних каникул, детские садики открыты. А вот все остальные максимально перейдут на дистанционное обучение.

Правительство даже регламентировало сколько людей вы можете приглашать к себе домой. Теперь это всего лишь один близкий контакт на 6 недель.

На улице можно встречаться только с 4 людьми. Если вас словят не передвижением "без необходимости" вам светит штраф до 500 евро.

Новое правительство неоднократно говорило о том, что ему повезло – предыдущее оставило неплохой бюджет, который сейчас пришелся, как никогда, кстати. Существует множество программ по поддержке бизнеса и населения. Так назваемым "техническим безработным" выплачивают пособие.

"Мы все прекрасно понимаем, что все эти локдауны и ограничения лягут на наши плечи. В ближайшее время нам придется платить столько налогов, что сомневаюсь, мы сможем жить, как и раньше" – говорит противник карантина Стив.

Для него и многих других – локдаун несет сплошные убытки. Многие бельгийцы, не находящиеся, в зоне риска считают, что это не их проблема и нужно, в первую очередь, спасать экономику.

О ее восстановлении пока говорят очень мало, сначала, мол нужно справится с эпидемией. Но в том, что бельгийцам в ближайшие годы придется затянуть пояса не сомневается практически никто.

Напомним, ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса, который очень быстро распространяется по Европе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама