Вакцина от COVID-19. Сколько будет стоить и когда будет в Украине

Но даже после появления вакцины в следующем году прививками обеспечат только 20 процентов населения

Главная идея глобальной программы COVAX – обеспечить доступ к вакцинам всех без исключения в них нуждающихся под эгидой Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) и Всемирной организации здравоохранения.

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При помощи их представителей мы разбирались, когда долгожданная вакцина появится в Украине.

Когда начнется вакцинация

Инициатива COVAX объединяет усилия правительств и исследовательских центров с целью найти как минимум 3 безопасные и доступные вакцины, которыми обеспечат всех без исключения жителей планеты. За неплатежеспособных заплатят развитые страны.

Всего в программе участвуют 168 стран. Те, кто способен оплатить вакцину самостоятельно, – сделают это. Но также в рамках COVAX отобрали 92 страны, которым нужна помощь с обеспечением вакциной – с низким и очень низким уровнем ВВП на душу населения (менее чем 4000 долларов США).

Украина с показателем в 3370 долларов входит в этот список, в то время как соседние Россия и Беларусь, имея более высокие доходы, вынуждены рассчитывать на себя.

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В Европе надеются получить хоть одну действенную вакцину в ближайшее время, чтобы до конца 2021 года распределить 2 миллиарда доз. Такой план инициаторов программы COVAX.

Там говорят: главное безопасность. Поэтому первые дозы заветной вакцины получат те, кому она больше всех нужна – медперсонал, люди преклонного возраста, больные хроническими заболеваниями.

"Всемирная организация здравоохранения советует распределить первые дозы безопасной вакцины пропорционально населению стран-участников программы – чтобы защитить приоритетные группы, в частности тех, кому коронавирус грозит смертью. Это будет лучшим подходом, который позволит усилить эффект маленького количества доз, доступных на начальных этапах", – сказал "Сегодня" представитель пресс-службы Всемирной организации здравоохранения Андрей Мучник.

Как ищут финансирование

Необходимый бюджет COVAX состоит из нескольких частей – одна направлена на финансирование разработок в сфере вакцинации, другая – на помощь в обеспечении вакцинами малообеспеченных стран.

"Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC) – это инструмент финансирования, направленный на поддержку закупок вакцин для 92 стран с низким и средним уровнем дохода. В настоящее время мы собираем средства для этого – до конца 2020 года необходимо посевное финансирование в размере 2 миллиардов долларов США. Финансирование Gavi COVAX AMC будет иметь решающее значение для обеспечения платежеспособности и преодоления препятствий для доступа к вакцинам COVID-19", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе инициатора программы COVAX GAVI.

Филантропы, правительства и международные организации уже насобирали на финансирование вакцинации малообеспеченных стран 700 млн долларов США из 2 млрд необходимых:

Евросоюз выделил 400 млн долларов.

Великобритания пообещала еще 500 млн.

Канада – 166 млн.

Германия – 160 млн. евро.

"Объединение наших усилий в рамках COVAX должно гарантировать свободное распределение вакцины против COVID-19 тем, кто в ней больше всего нуждается, а не только тем, кто может ее позволить", – заявил Яган Чапагайн, генеральный секретарь Международной федерации сообществ Красного Креста, призывая развитые страны внести средства в бюджет COVAX.

Сколько еще ждать

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Когда появится панацея (а в Европе заявления России и Китая всерьез не принимают) – прогнозы разнятся. Одни эксперты ожидают ее в до конца этого года, другие в начале следующего. Звучат прогнозы на март и август. А американский президент Дональд Трамп обещает, что вакцина будет к тому самому "особому дню", к выборам 3 ноября.

В привычных условиях на разработку вакцины уходит около 10 лет. Но в условиях пандемии в ЕС надеются получить ее в течение 12-18 месяцев.

По данным британской газеты The Gardian, на сегодня существуют 170 вакцин-претендентов. Из них 11 на последнем этапе тестирования, но ни одна еще его не прошла и не одобрена для применения.

Дальше других продвинулись британская лаборатория AstraZeneca и совместная немецко-китайская инициатива BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer.

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Сколько будет стоить вакцина

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Европейские страны уже оговорили цену закупки дозы с AstraZeneca – это будет $2,92. В компании заявили, что не хотят делать сверхприбыли на пандемии и будут держать цену максимально низкой. Хотя, по расчетам COVAX, в среднем цена за дозу будет колебаться в районе $10,55.

Вероятно, по этой цене правительства смогут покупать дополнительные дозы и для людей вне групп риска. В украинский бюджет на это заложено 2,6 млрд гривен.

В то же время Киев рассчитывает получить в рамках программы 8 млн доз в рамках программы COVAX.

Россия, Китай и США в программе, как платежеспособные участники, представлены не будут – не посчитали необходимым. Правда, в Москве и Пекине уже отрапортовали о том, что нашли вакцину и вовсю прививают ею россиян.

Тем временем в Украине количество госпитализированных в сравнении с серединой лета увеличилось в пять раз. Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что в больницах может не хватить мест для новых больных COVID-19. А с полуночи 5 октября вступили в силу новые списки городов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон карантина, утвержденные Кабмином.

Между тем в стране стартовала вакцинация от сезонных штаммов гриппа:

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