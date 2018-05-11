Бесконечная очередь, или "Новая жизнь" Луганска

Событие сегодняшнего дня для меня – происшествие, длительностью меньше минуты, свидетелем которого я помимо воли стала. На светофоре я стояла в среднем ряду. Крайний слева – большой зеленый "государственный" автобус, перевозящий паломников от автовокзала до Станичанского моста. Автобус – это уже для справки – идёт транзитом без остановок от автовокзала и до моста. Никого попутно не подбирает и берет пассажиров четко по количеству сидячих мест, хоть ты что этому водителю сделай – такое распоряжение было свыше. Очень резонансной была тема перемещения на Станицу из Луганска. Кому-то не нравились очереди, кому-то автобусы, кому-то давка в транспорте, а всем вместе – качество услуг, предоставляемых частниками. Писали, звонили, жаловались, теребили "правительство" и получили от него ответку в виде этих больших зеленых автобусов, следующих по четко установленным правилам, но только от автовокзала, где есть туалеты, лавки, вода и свет. Никаких экивок или чего-то там еще нет – только от автовокзала, без остановок, с пассажирами по количеству купленных билетов четко на количество сидячих мест. И что я, собственно, вижу? Тучный, если не сказать толстый, немолодой мужчина в шортах на светофоре срывается с места, зигзагами, петляя, мчится между машинами к автобусу – а двери-то закрыты! Водители никого не берут между двумя крайними остановками. И мало того, что двери закрыты, автобус начинает уже движение, набирая скорость, и машины движутся по трем полосам. И этот тучный немолодой мужчина, не растерявшись, открывает уже на ходу двери снаружи и вваливается в движущийся автобус. Не выбрасывать же его по ходу движения?

Какой экстрим! В духе реалити-шоу на не абы какие человеческие качества. Машины едут, он между ними, автобус уже движется, мужчина бежит, в последнем рывке открывая двери той секретной кнопкой, о которой вообще не все знают... Безумец! Если бы это был кадр из "Крепкого орешка", все не казалось бы таким рискованным и абсурдным. Но безумцем мужчина покажется тем, кто не стоял по три часа в ожидании этого зеленого автобуса, а потом еще пять-восемь часов уже на мосту, когда предел терпения исчерпался давным-давно, когда нет сил, а единственное желание пройти эти нескончаемые очереди... Как вариант – ловить эти зеленые автобусы на светофорах и забегать на ходу, экономя те самые три часа ожидания на автовокзале. Но в тот момент светофор мог светиться зеленым, и мужчине пришлось бы ждать следующий автобус и, возможно, еще и еще... И, конечно, он мог бы попасть под машину в своей перебежке, и мог быть выброшен из автобуса водителем через пару метров... Но все вместе прекрасная иллюстрация того, что дороги на Станицу стали испытанием на прочность с одной стороны и невероятным унижением с другой.

Никто, прошедший Станицу, не скажет, что это было легко. Так могут сказать только люди с невысоким интеллектом. Любой человек еще долго будет помнить и очереди, и вопросы, и увиденное, и особую атмосферу, в которой теряются лучшие человеческие качества, а в человеке обнажается самое низменное – черствость, эгоизм, страх, алчность...

Я была на автовокзале в 6 утра на днях. И самое сильное впечатление для меня – очередь на тот самый зеленый автобус, которая уже была более чем на три часа. То есть чтобы добраться на автовокзал, люди шли пешком через весь город, потому что городской транспорт еще не ходит в это время. И очередей было две – простых смертных и льготников, то есть тех, кто пришел с ребенком, справкой, без ноги и видимым беременным животом. Такие тоже стояли, но уже в своей очереди, слыша в спину проклятия от остальной толпы, не имеющей такого счастья... И брать за 400-500 рублей такси от дома не было никакого смысла, потому что автобусы проходят первыми, а такси пускают по очереди, очередной очереди – еще одному признаку новой жизни...