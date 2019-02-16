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Яна Викторова

жительница Луганска

Дать ребенку лучшее, или В погоне за украинским аттестатом

мнение
Сегодня, 08:04
Дать ребенку лучшее, или В погоне за украинским аттестатом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/714/de0/5c6714de0b090.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/714/de0/5c6714de0b090.jpg Яна Викторова

Мамы при мне говорят о детях. Как больной говорит о здоровье, а бедный о деньгах, мамы с упоением говорят о своих детях. Аттестаты, образование, паспорта, кружки, будущие. 

-  Мой знакомый еще в 2016 году купил своей дочери украинский аттестат, хотя она на тот момент жила с матерью в России и заканчивала там школу. Он просто не знал, где она решит поступать и "подстраховался" на случай, если она выберет дальнейшую учебу в Украине.

-  Сколько это стоило, можете узнать? Нам тоже это очень нужно. 

- И нам очень нужно, узнайте, пожалуйста.

- Ну, это был ещё 2016 год, с тех пор все могло поменяться, но я точно знаю, что он договаривался в Украине с директором школы, и ему помогли. 

-  Да, с 2016 года все сто раз могло поменяться. Я когда "делала" себе украинские водительские права, вообще легко договорилась, а после меня эта контора просуществовала недолго. Так могло и с этим аттестатом быть. Один раз ему повезло, а дальше уже может и не быть этого директора школы, если он продавал аттестаты.

- Может так, а может спрос рождает предложение, и бизнес наоборот расцвел. Такое тоже бывает, но с 2016 года и правда времени прошло почти три года.

Все мамы просят разузнать стоимость украинского аттестата. Сетуют, что местные аттестаты как воздух и не пришей кобыле хвост – что никто кроме местных вузов их не признает. Дальше мамы говорят о том, что есть такие спортивные секции, где тренер числится на подконтрольной территории, а здесь оформил занятия как филиал без указания места занятий, и, соответственно, дети получают "пояса" с украинскими печатями, которые тренер привозит опять же с подконтрольной территории. Мне тоже есть на это, что рассказать. Да, мой знакомый тренер регулярно ездит туда на все семинары и слеты, не скрывая этого от учеников. Спорт, вероятно, далек от политики. Мамы завидуют – если он будет давать документы с украинскими печатями, то это особенное везение.
Дальше мамы говорят о паспортах, которые нужно оформлять в Украине в 14 лет. Никто точно не знает, что будет, если не оформить. Но общий посыл разговора таков: ребенку нужно дать лучшее. Как раньше было приданое. Это украинский паспорт, украинский аттестат, законные документы и шанс изменить свою жизнь. И снова все это имеет очень отдалённое отношение к политике. И одна мама резюмирует: "Если бы нас только признала Россия, даже разговоров бы этих не было. А так и мы не пойми что, и будущее, какое у наших детей?" И мамы впервые молчат. Долго, протяжно вздыхая в единодушном волнении о том, куда будут поступать их дети, какую специальность им выбирать с тем прицелом, чтобы ребенок стал специалистом и вообще кем-то стал в этом очень смутном мире с единственной рейтинговой профессией сейчас – продавец. И в этом все мамы, вероятно, похожи. Носить одну и ту же куртку и старые сапоги, но стремиться дать ребенку лучшее. Кажется, мы все это уже проходили. И эти страхи, и разговоры, и волнения. Только в девяностые никто не покупал аттестатов законной страны, потому что жил в ней, каким бы смутным не был мир за окном.

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Тег луганск, ОРДЛО, Яна Викторова
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