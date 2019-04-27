Яна Викторова жительница Луганска

Дышать и забывать обо всем: дни перед Пасхой на оккупированном Донбассе

Подготовка к Пасхе чем-то напоминает последние дни перед карнавалом. Женщины в какой-то бешеной агонии спешат докупить не только необходимое, но и излишества на последние деньги. Накрыть стол дома, собрать на кладбище, а после ещё отметить Первомай. И рынок сейчас бойко торгует искусственными цветами, венками, куличами, салфетками и полотенцами, печеньем, конфетами, колбасой, сыром, творогом, яйцами – всем тем, что составляет ассоциативный ряд Пасхи. А к этому отчего-то добавляется рыба, масло, мясо, свежие овощи, алкоголь – накрыть стол дома на длинные выходные. И погода подстегивает спешить – резкое потепление способствует тому, что по всему городу открываются летние площадки, люди покупают пиво, а грузовики перевозят мебель для летних площадок. И все вместе как будто в унисон – пиво, солнце, площадки – а вместе с тем и странно: площадки ставят возле разрушенных фонтанов на Городке. Как будто эти глазницы пустых фонтанов будут той странной достопримечательностью, на которую будут смотреть отдыхающие. Хотя обычно площадки ставят не возле красивых мест, а в тандеме с детскими лабиринтами, чтобы развязать руки родителей до глубокого вечера.

Фото: Яна Викторова

И эти длинные выходные начинаются с предпасхальной субботы, а заканчиваются днем "республики", что дает возможность многим не только отдохнуть, но и организовать себе поездку на майские – как было у многих до войны. И мои знакомые даже улетают в Египет (через Борисполь) и едут на Эльбрус. И когда узнаешь географию поездок своих приятелей, кажется, что нет войны, нет блокады, нет нашего странного статуса – есть извечное желание человека жить лучше. И все едут отдыхать и набираться впечатлений, не думать о проблемах и меньше всего думать об этой войне. И в этих контрастах – кутить на последние деньги продуктов, жить в зоне военного конфликта, а отдыхать по всему свету, чувствуется какой-то местный размах. У кого-то это жест отчаяния прожить хотя бы эти несколько дней лучше и вкуснее, а у кого-то традиция, которую не нарушила даже эта война. И погода вкупе с рекламой, пивными площадками, выкладкой алкоголя в супермаркетах подстегивает отдыхать, пить пиво, неспешно бродить под этим майским солнцем, дышать, смотреть и забывать обо всем.

Фото: Яна Викторова

И каждую весну вместе с цветением черемухи и сирени происходит какое-то обновление. И именно в эти дни не вспоминается все то, что мешало жить и мешало идти вперед. Майские праздники как карнавал, который уравнивает всех. И стирая границы и статусы, для всех, на театральной площади будет петь Виктория Дайнеко и какая-то очередная уходящая в тираж российская группа, а люди будут рады и этому. И, кажется, чтобы сделать человек чуть счастливее нужно всего лишь дать ему деньги раньше первого числа – числа зарплаты всех бюджетников – чтобы он стал счастливее на несколько дней раньше. И ещё чтобы также ярко светило солнце, цвела черемуха, и квакали по ночам лягушки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram