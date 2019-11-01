"Государство" ставит должников на счетчик: жизнь в ОРДЛО

Знакомый говорит: "Позарез нужны деньги". Смущается, но продолжает – их с сожительницей оштрафовали на днях. Были в гостях, выпили. Хозяин дома к полуночи отправил гостей по домам. И гости на первом же перекрестке попались в руки "милиции" – откуда, куда, почему в комендантский час. Одеты так себе, изрядно выпившие. Потащили их к наркологу дышать в трубочку, хотя те были пешком. После всю ночь провели в комендатуре в объяснениях, кто, куда, зачем и снова по кругу. Выписали им минимальный штраф по этой статье – по две тысячи рублей на человека. То есть 4000 с обоих. Для их дохода (один пенсионер, второй перебивается случайными заработками) это вообще состояние. Ладно, наскребли 2000, а вот со второй частью туго. А там фишка – не заплатишь в срок, сумма увеличивается до 3000. "Государство" таким образом ставит на счетчик должников. И мечется мой знакомый в поисках денег, чтобы не попасть на тысячу. А вообще, уже в этом году это их второй штраф – первый раз оштрафовали за курение в неположенном месте. Тоже смешно – поймал участковый за курение на остановке. Тоже штраф. То ли ловят таких вот не совсем благополучных, то ли это им так не везет.

Но надо сказать, что система пополнения казны разработана с завидной логикой. Вначале была обязательная пошлина всем владельцам автотранспортных средств. Пустяк, вроде, но очереди под налоговой были мама не горюй. Мой знакомый оплатил первым. День потратил на очереди. Квитанцию возил в нагрудном кармане – если спросят, вот же она. До сих пор не спросил никто, ни один "ГАИшник". И так у всех. Это было что-то вроде сбора экстренных денег с законопослушных граждан. Часть побежала платить, часть решила выждать и не потеряла ничего – разве что от души посмеялась над теми, кто оплатил. Еще момент – паспорта. Тоже пополнение казны, правда? 400 рублей за местный "паспорт". А посчитайте, сколько человек нашли свою лазейку, чтобы пройти без очереди? А это еще по 5000 тысяч к каждому "паспорту"… А теперь идет перерегистрация транспортных средств. Это от 100 и выше долларов за операцию без очереди. Если легально, то от 1700 рублей и …Сложно сказать, сколько будет свыше. Все зависит от пожеланий – на себя оформлять или ездить по доверенности, или временный учет… А в этом во всем черт ногу сломит. И в какой-то момент человек просто ищет того, что возьмет с него свои 100-200 долларов за скорость без очередей. И будет полное счастье, хотя потраченных денег очень жаль – за что? Чтобы своя машина стала своей, но в "республике"? И во что обойдется та машина с такими вот наценками?

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Другой знакомый принципиально не делает ничего. Говорит, здесь все нелегально. Сделает, когда будет уже просто не увернуться. По такому же принципу платит коммунальные – когда придут отключать. А в остальных случаях просто не открывает никому двери. Я попросила починить сломанный дверной звонок приятеля, так тот разразился тирадой – для чего? И снова я услышала, что если для меня важные люди это ГорГаз, то им не нужно открывать, а домой стоит приходить со своим ключом. А я, знаете, из тех, кто любит, чтобы им открывали двери. Пока есть кому открывать. Хотя это не про ГорГаз и налоги. Но в том числе и про жизнь здесь, да-да, это о том, почему я не начала с нуля где-то еще, открывая своим ключом двери чужих квартир.

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