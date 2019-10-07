Искать жизнь, а не имитацию: о молодежи в ОРДЛО

Самым большим откровением для меня было то, что для молодежи нет долгих отрезков жизни в воспоминаниях, и, рассказывая о чём-то, они почти всегда резюмируют, что сейчас всё хорошо. И не лукавят, поверьте. Ну, посудите сами, раньше он был школьником, работать не мог, а сейчас может работать и относительно самостоятельный – не это ли перемены к лучшему? И такие вот короткие отрезки жизни в их рассказах как что-то непотопляемое – за эти пять лет кто-то начал жить самостоятельно, кто-то начал своё дело, кто-то сошёлся с кем-то. И всё это на фоне непрекращающейся войны. Разве именно эти личные победы не показатель хорошей жизни? Для молодёжи – да. Если объективно, то многие до 2014 года регулярно ездили на море с родителями, да и просто видели своих родителей дома, чего не сказать сейчас. Семьи распались в поисках средств к существованию, вчерашние школьники часто живут с бабушками или сами, потому что их родители ищут заработок, ищут себя, ищут лучшей жизни. Став рано взрослыми, молодые люди хорошо понимают, что как раньше уже не будет, и принимают новую реальность. Знакомая рассказывает, что её сын позвонил ей: "Мам, можно я останусь сегодня у Лены?" Родители, понимая, что запрещать бесполезно, разрешили и… потеряли сына. Нет, он жив и здоров, но он перестал бывать дома. На семейном совете было решено поговорить об этой ситуации всем вместе – и сын, и Лена были первокурсниками техникума. Родителям пришлось набрать сына и попросить его прийти хотя бы сегодня домой для серьёзного разговора. Сын совершенно легко согласился, но уточнил: "А о чём будем говорить?" То есть ему даже не пришло в голову, что происходящее в его семье выходит за рамки нормы. На семейном совете родители деликатно спросили, не мешает ли он родителям Лены, на что получили прямой ответ, что её мать живёт и работает в Москве с новым мужем, поэтому мешать там некому. Яркая картинка всего происходящего сейчас – легкие отношения, раннее взросление, сожительствование буквально с первого свидания, потому что при комендантском часе в 23:00 времени и средств на красивые ухаживания нет. И не только это, на встречи и романтику прошла мода – отношения стали быстрыми, как и сама жизнь сейчас. Жить вместе считается периодом тех романтических отношений, после которых хеппи-эндом может быть свадьба или дети.

Ещё пропала ценность знаний. То есть учёба и выбранная профессия могут не пересекаться вообще никак. Как параллельные линии. Можно выучиться на менеджера и чинить телефоны, можно быть без пяти минут кандидатом наук, но успешно работать в системе общепита. Такие нестыковки сейчас самое нормальное дело, когда студент на замечания преподавателя парирует, что работать по выбранной специальности он не планирует никогда. Так вот легко и честно – учусь, чтобы было. Соответственно найти работу можно при наличие любого образования, а диплом может всю жизнь быть украшением серванта, пылясь за стеклом. Мой знакомый рассказывал мне, что уже на третьем курсе неожиданно открыл в себе талант копирайтера. Начал переписывать тексты, дело пошло, и заработки стали расти. Неожиданно для себя он открыл, что может быть усидчивым, когда это требуется. Первая победа – новые пластиковые окна в квартиру, а за ними новые планы… Заканчивал вуз он с огромным трудом – он просто не появлялся там. Да его можно и понять – каждый час на занятиях за минусом тех денег, которые можно было заработать. И приоритет всегда был в пользу работы… В магистратуру он не пошёл – не увидел в этом смысла для себя. Да, был большой скандал с родителями, они не понимали этой модной работы и денег за воздух. Но он сумел настоять. Для этой работы диплом ему вообще ни к чему.

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Рядом с такими модными профессиями как копирайтер появились самые разные способы заработка – обманывать людей посредством фиктивных продаж, носить посылки с Украины, выполнять косметические процедуры, делать ногти. Было бы желание заработать. Самое примитивное – ехать в Москву или Питер официантами. Можно ехать в Крым в сезон. Но здесь появилась новая черта – молодёжь не готова много работать даже за хорошие деньги. Действует странная логика, что выгоднее быть дома, чем так напрягаться. Но если всё складывается и девушка едет официанткой в Питер или Москву, можно не сомневаться, что всё пойдёт по самой распространённой схеме: буквально сразу же она сойдётся с таким же гастрабайтером, чтобы было дешевле снимать жильё, но в отпуск они будут ездить по отдельности, а квартиру оплачивать чётко поровну. Она будет уверена, что это отношения, но партнёр будет меняться так же легко, как и новое жильё…

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Появилась сиюминутная мода на дорогие вещи – часы, смартфоны, татуировки. Молодой человек может не иметь своего жилья, жить на съёме с тараканами, но иметь татуировки по всему телу. Это не противоречит логике – дорогие часы, телефон последней модели и отсутствие жилья. Часто под такую вот блажь зарабатываются быстрые деньги. Появилась тенденция пускать пыль в глаза сверстникам внешним видом, но не знаниями.

И ещё наряду со всем этим есть особая группа, которая неприметна сразу – это те, кто штурмует репетиторов, чтобы выехать в украинские вузы. Кто учит английский по украинским учебникам, чтобы сдать ЗНО, кто учится параллельно в двух вузах, чтобы как-то подстраховаться. Только для таких вот талантливых Луганск становится домом очень ненадолго, потому что добившись чего-то, они уезжают покорять другие города и другие страны, где есть жизнь, а не её имитация.

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