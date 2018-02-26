Как Монте-Кристо: будни оккупированного Луганска

Есть такая почти неуловимая штука – каждый сам за себя. Хотя, не так. Каждый, прежде всего, за свою жизнь вопреки морали или какой-то логике. Сам за себя – это когда ты живешь в "ЛНР", но оформляешь гражданство в России. Никто, в принципе, не спрашивает, за кого ты, но предполагается, что ты за здешнюю жизнь, раз уж ты остался здесь. О том, что ты усиленно, как граф Монте-Кристо, роешь себе подкоп в Россию, никто не знает. Для всех ты планируешь долгую и счастливую (как, конечно, получится) жизнь здесь. Да что там – у тебя должность, у тебя статус здесь. Никто не знает наверняка, что ты роешь себе подкоп в каждую из своих поездок туда. Могут, конечно, догадываться, всем не закрыть рот. Но каждый сам за себя, хотя на словах всё, может быть, и по-другому. Все чётко поняли, что должен быть тыл, как подготовленный бункер в огороде. И у кого-то такой тыл – родственники в безопасном месте, недвижимость где-то там, а у кого-то гражданство. А у кого-то это может быть диван в погребе на тот самый случай "а вдруг".

И если вы думаете, что тех, кто предусмотрительно готовит себе пути к отступлению, мало, отнюдь – их вокруг предостаточно. Но будучи умными людьми, они мало говорят об этом с не посвященными. Счастье любит тишину, будто, и не об этом, но такие дела делаются именно так – молча, посвящая в планы только самых надежных людей. Нет, наверное, это не хитрость, а самосохранение, и каждый имеет на это право – право на жизнь в удобных, пригодных для жизни условиях.

А если уж говорить о лицемерии, то его вокруг тоже, будь здоров. Есть те, кто здесь только потому, что в данный момент жизни это выгодно – должность, льготы, статус. И ничего из высокого. Здесь удобно жить, здесь жильё, хорошая должность, бизнес. Такие не говорят о политике. Хотя большая часть людей о ней не говорит никогда, никогда с незнакомыми и никогда неоднозначно или оценочно – это небезопасно. Хочешь и дальше рыть свой тоннель к обеспеченной старости – молчи, имитируй, работай. Даже при должностях в "высокой" политике, даже в "министерствах" и на руководящих "должностях". И это вовсе не лицемерие или двойная игра – просто сейчас именно так. А как будет потом – это будет потом. И вслед уехавшему скажут, что ловкий, готовил себе женское платье заранее, пакуя чемоданы.

А есть ещё часть тех, кто вообще не заморачивается о будущем, считая, что на него никак не повлиять. Работают, живут. Одним днем, в основном. Сегодня на сегодня – как еда без холодильника. И тоже вполне неплохо, потому что таким не нужны планы, их не волнуют хлопоты и долги, не заботит отдалённое будущее. Такие чаще всего говорят о том, что от нас ничего не зависит, что всё туманно и, дай Бог, будет хорошо. И как страус прячутся в песок, как только что-то происходит. И ещё самый веский аргумент для них – так у всех. У всех одинаково, по их мнению. А ещё довод "А что я могу сделать?", и на это говорить что-то сложнее всего, потому что и правда – что? А на самом деле, все сами за себя, за свои интересы. То ли жизнь так научила, то ли так было всегда.