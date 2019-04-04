Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мнение Больше  Яна Викторова

Яна Викторова

жительница Луганска

Как важно иметь хобби, или О коварстве Москвы

мнение
Сегодня, 09:17
Как важно иметь хобби, или О коварстве Москвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b2/280/5ca4b228053a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b2/280/5ca4b228053a6.jpg Яна Викторова

Что меня откровенно подкупает сейчас, так это интервью народных умельцев или местных поэтов. Я готова смотреть их все время. Это акт медитации для меня. Я слушаю их умиротворённые рассказы местным журналистам о том, как они начали заниматься любимым делом (или продолжили им заниматься) и не планируют останавливаться на достигнутом. Живут и стихотворят. Или разукрашивают пряники. Или лепят из глины. Никакой тревоги о завтрашнем дне и дурных мыслей на сон грядущий. Люди счастливы тем, что нашли себя в любимом деле, а местные редакторы счастливы, что отыскали их для вечерней программы. И я как потребитель этого телепродукта тоже счастлива, потому что кто-то рядом со мной и неизвестный мне имеет то состояние душевного комфорта и ежедневного благополучия, при котором можно стихотворить, вязать, лепить, творить.

Мне кажется, чтобы иметь хобби, нужно быть достаточно благополучным человеком. Разве нет? Рядом со мной очень много тех, кто имеет единственное хобби – алкоголь. Это, конечно, не считается вредной привычкой в их окружении, но я со стороны воспринимаю это как местное хобби – найти или заработать денег на бутылку, купить, выпить с компанией и долго кичиться после своим мнимым статусом в глазах "единомышленников". В этом состоянии всё ни по чём, и море по колено. Москва только и ждет наших рабочих, а наши рабочие, сидящие месяцами без средств к существованию, ещё подумают, а нужно ли им это всё. И истории сыплются как из рога изобилия о каком-то пацанчике, который вернулся из Москвы и привез чистыми домой 70 тысяч рубасей, а еще ел там и жил там, и его не кинули как обычно бывает. И никто не знает это пацанчика, который будто бы живет на соседней улице, но в этом состоянии все охотно верят друг другу и вторят своими историями, что нужно ехать в Севастополь – там Россия строит казармы из пенобетона, а куб кладки пенобетона идет знаете по чем? Да-да, Россия не скупится на военной отрасли. И если в день работать с хорошим подсобником, то можно за месяц домой увезти и 100 000 российских рублей… И истории дальше переходят на то, кто сколько мог заработать и заработал бы, если бы не кинули, как часто бывает и дальше в том же духе – о коварстве Москвы, о жажде денег, о безработице и сложностях найти то место, где не обманут, где заплатят честно и работать будет не так тяжело и даже приятно. Наивные иллюзии местных, которые разбиваются о 12 – 14-часовой рабочий день без выходных в Москве. Работа и жилье там тесно связаны – жить часто предлагают там же, где и работать, а воспринимают приезжих из Украины очень часто как расходный материал, понимая страшную нужду всех приезжих в деньгах. И всё равно ведь едут, хоть и знают, что это кидалово и большой развод, долгие болезни потом и потеря веса от недоеданий и переутомлений…

А я впечатляюсь тому спокойствию и благополучию, с которым в местных новостях рассказывают о хобби местных умельцев. И мне кажется, что это самое замечательное – жить выше трудностей, имея истинное хобби.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Донбасс, луганск, ОРДЛО, Яна Викторова
Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Немцы продолжают массово сдавать дизельные авто на свалки

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Вера Брежнева резко высказалась о современных девушках

Бывшая девушка Криштиану Роналду имеет восхитительное тело

Стало известно, как вырастут пенсии весной
Загрузка...
Сергей Петрик

публицист

Срам Киева

31 марта, 08:1415908

31 марта – 130 лет со дня открытия Эйфелевой башни, самой узнаваемой архитектурной достопримечательности Парижа. Срам Парижа – так поначалу называли башню парижане. Она задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года....

Борис Дученко

член Всеукраїнської громадської організації "Закінчимо війну"

Фронтові і мирні дороги подружжя Нечаєвих

30 марта, 09:325932

Щодня з тривогою і в той же час з надією на краще слухаю повідомлення засобів масової інформації про бойові дії на сході України та захоплення кораблів в акваторії Азовського моря. З тривогою – оскільки може прозвучати інформація про чергові втрати наших захисників, а з надією...

Віталій Квітка

письменник

Earth Hour як час для ностальґії за керогазом

30 марта, 08:057293

Є акції, сенс яких – спробувати якщо не надолужити згаяне в планетарному масштабі, то принаймні хоч трохи зберегти те, що ще залишилося. Скільки б ми не мріяли воювати на Марсі, як планував Ґерберт Велс, а жити на Венері, як хтів Микола Ґумільов, факт залишиться фактом: Земля – єдина...

Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, историк

Украине нужен гетман, а не генеральный обозный

29 марта, 09:215670

Первый раз решил высказать свое мнение не как посол, профессор университета или советник министра, а как учитель истории, который семь лет преподавал киевским школьникам после окончания университета Тараса Шевченко, ранее Святого Владимира, как выходец из учительской семьи. Президентские...

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Патриарх Кирилл выдаст Томос приходам Константинополя

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков