Яна Викторова жительница Луганска

Как важно иметь хобби, или О коварстве Москвы

Как важно иметь хобби, или О коварстве Москвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b2/280/5ca4b228053a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b2/280/5ca4b228053a6.jpg 2019-04-04T09:17:00+03:00 Яна Викторова

Что меня откровенно подкупает сейчас, так это интервью народных умельцев или местных поэтов. Я готова смотреть их все время. Это акт медитации для меня. Я слушаю их умиротворённые рассказы местным журналистам о том, как они начали заниматься любимым делом (или продолжили им заниматься) и не планируют останавливаться на достигнутом. Живут и стихотворят. Или разукрашивают пряники. Или лепят из глины. Никакой тревоги о завтрашнем дне и дурных мыслей на сон грядущий. Люди счастливы тем, что нашли себя в любимом деле, а местные редакторы счастливы, что отыскали их для вечерней программы. И я как потребитель этого телепродукта тоже счастлива, потому что кто-то рядом со мной и неизвестный мне имеет то состояние душевного комфорта и ежедневного благополучия, при котором можно стихотворить, вязать, лепить, творить.

Мне кажется, чтобы иметь хобби, нужно быть достаточно благополучным человеком. Разве нет? Рядом со мной очень много тех, кто имеет единственное хобби – алкоголь. Это, конечно, не считается вредной привычкой в их окружении, но я со стороны воспринимаю это как местное хобби – найти или заработать денег на бутылку, купить, выпить с компанией и долго кичиться после своим мнимым статусом в глазах "единомышленников". В этом состоянии всё ни по чём, и море по колено. Москва только и ждет наших рабочих, а наши рабочие, сидящие месяцами без средств к существованию, ещё подумают, а нужно ли им это всё. И истории сыплются как из рога изобилия о каком-то пацанчике, который вернулся из Москвы и привез чистыми домой 70 тысяч рубасей, а еще ел там и жил там, и его не кинули как обычно бывает. И никто не знает это пацанчика, который будто бы живет на соседней улице, но в этом состоянии все охотно верят друг другу и вторят своими историями, что нужно ехать в Севастополь – там Россия строит казармы из пенобетона, а куб кладки пенобетона идет знаете по чем? Да-да, Россия не скупится на военной отрасли. И если в день работать с хорошим подсобником, то можно за месяц домой увезти и 100 000 российских рублей… И истории дальше переходят на то, кто сколько мог заработать и заработал бы, если бы не кинули, как часто бывает и дальше в том же духе – о коварстве Москвы, о жажде денег, о безработице и сложностях найти то место, где не обманут, где заплатят честно и работать будет не так тяжело и даже приятно. Наивные иллюзии местных, которые разбиваются о 12 – 14-часовой рабочий день без выходных в Москве. Работа и жилье там тесно связаны – жить часто предлагают там же, где и работать, а воспринимают приезжих из Украины очень часто как расходный материал, понимая страшную нужду всех приезжих в деньгах. И всё равно ведь едут, хоть и знают, что это кидалово и большой развод, долгие болезни потом и потеря веса от недоеданий и переутомлений…

А я впечатляюсь тому спокойствию и благополучию, с которым в местных новостях рассказывают о хобби местных умельцев. И мне кажется, что это самое замечательное – жить выше трудностей, имея истинное хобби.

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