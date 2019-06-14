Яна Викторова жительница Луганска

Как я заглянула в мирное прошлое

Сегодня я прозрела. Честно. В руках лук и картошка для вечноголодной тетушки. Как и у многих (если не большинства) пенсионеров досуг моей тети, получив пенсию, купить продукты подешевле и первые несколько дней жить, чувствуя себя человеком. Жизнь от пенсии до пенсии с редкими вылазками из дома за продуктами и самым бюджетным досугом – телевизором. Поэтому в моих руках сумки – не унести, не поднять – хватит ей на пару месяцев. На моем пути магазин, где до войны я была постоянно. Пудра, тушь для ресниц, духи... Точнее не для ресниц – все для себя, для души. И вот я натыкаюсь, оступаюсь, спотыкаюсь об этот магазинчик. Захожу и прозреваю, как бывает с теми, кто волею чуда вдруг смог видеть. В магазине люди! Они покупают всякую всячину! Да, их немного, но я слышу отчетливое: "Покажите мне вот эту помаду" и благоговейно замираю у входа... Картошка, лук – все это как из другого измерения другой жизни, что оттягивает мне руки, но становится почти невесомым под натиском волшебных запахов.

Я вдыхаю запах нового товара, новых вещей, мирной жизни и топчусь у входа с полными руками едкого лука и картошки – не в тему, не к месту. Это же магазин подарков, там выбирают мирную жизнь россыпью и поштучно, на все вкусы, на любые праздники. Магнитики, масла, соль для ванн, косметика, духи... И кто-то выбирает, вдыхает, приценяется и примеряется к тому, что важно во все времена – к этим ярким фрагментам мирной жизни. И война сразу отступает под натиском запахов косметики, шелеста упаковочной мишуры, шелка свежевымытых волос девушек, выбирающих помаду и лак, чтобы кому-то казаться лучшей во всем мире и самой любимой на всем земном шаре...

А я будто застряла – война, война. И лук, и картошка, их тяжесть, стали мне привычнее, куда привычнее, чем помада под сумочку, лак под помаду, тушь с разными эффектами и духи для души. А, похоже, что не все застряли в войне, кто-то идет дальше, живет, дышит, берет по максимуму, планирует… И здесь я тоже многого не понимаю. Без свадьбы, без росписи, с сомнительными свидетельствами о рождении детей и смерти близких, со странными "дипломами" и странным завтра. Но с четкой уверенностью, что все "идет как надо". Местный телеканал постоянно проводит интерактивные опросы на самые разные темы. Все правильно – это отвлекает. И тот пенсионер, который ждет своей пенсии у телевизора, кажется востребованным со своим голосом, нужным кому-то. Ему кажется, что жизнь такая, какой она и должна быть – многогранная, яркая. Как те запахи праздника в магазинчике подарков. Как будто я заглянула в свою прежнюю довоенную жизнь, где я тоже стояла над витриной, выбирая лак, и пахло от меня так чудесно – хорошей жизнью и свежевымытыми шелковыми волосами.



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