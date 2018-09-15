Как жить на такие суммы: зарисовки с оккупированного Донбасса

Сегодня день зарплаты. Я пошла за ней ближе к вечеру, и мой расчёт оказался верен – людей было уже немного. Обычно, только услышав о поступлении денег, людей сдувает с рабочих мест. Я, порой, думаю, что смс о зачислении денег оставляет в операционной больного одного, все от хирурга до санитарки выстраиваются живой очередью, в чём есть, в ближайшем отделении банка только потому, что никто не готов ровно ни на сколько откладывать свою зарплату, полагая, что если её не получить сегодня, завтра её (или банка) может не оказаться на месте. В минуты аванса роженицы сами перерезают пуповину новорожденным, всё по той же причину. Хотя есть и ещё кое-что, жить не на что. И та скорость, с которой бюджетники бегут за деньгами, не прихоть, а необходимость.

Я как-то видела в банке среди рабочего дня группу маляров в грязной спецодежде, с выпачканными краской руками – они выскочили с работы, в чём были. И вы думаете, кого-то вокруг или их самих смущали их рваные брюки и башмаки с дырами? Нет. Ещё один раз я стояла позади оркестра, в котором каждый занимал очередь другому, а габон и скрипка, наконец, встретились. Да, среди дня, в самый разгар рабочего времени, но руководство понимает мотивы людей бежать за деньгами и не запрещает этого.

Но что я заметила сегодня, у людей не было не только радости, не было предвкушений. Не было блеска в глазах или чего-то похожего на радость от возможности купить домой конфет или фруктов. И я сама поймала себя на том, что я дроблю свой аванс на недели до следующего денежного транша. И в моих нехитрых подсчётах нет места ни для одной лишней или незапланированной вещи. Масло на завтраки, фарш на обеды на неделю, сметана, киви ребёнку, мороженое – тоже ему. Когда в ближайшем магазине я увидела бельё (а в кармане был целый аванс), эта покупка не вписалась в две недели до следующих денежных поступлений. Да, банально не уместилась между тем необходимым минимумом, который мы берём всё время. Поэтому поводу у меня вопрос, как это происходит у других? У тех, кто живёт тоже на зарплату бюджетника? С какого ничего они покупают себе обновки? Да, киви и мороженое можно было не брать, но это не та сумма, которая мне сделала бы погоду. Поэтому я и недоумеваю, как люди живут на такие мизерные суммы?

И ещё сегодня у меня вышло смешно. На пороге супермаркета стоял с листовками плохо одетый мужчина. На улице было хмуро, в ботинках мокро от непогоды. Мне его было искренне жаль. И я протянула руку первой, чтобы выручить его – побыстрее закончить с листовками. И он мне так же искреннее ответил, не давая ничего взамен: "Это реклама РЕСТОРАНА". Понимаете, мой вид был ровно на тот аванс в моём кармане, что даже этот мужчина, не увидел во мне потенциального клиента на порцию суши. Я попыталась парировать, что да, мне пора бы обновить гардероб, но мой собеседник упорно не сдавался: "Это реклама суши-бара". "Да-да, – не сдавалась я, – я поняла". И он использовал последнее, запрещённое оружие: "Это МОЛОДЁЖНЫЙ бар".