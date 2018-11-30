Майонез и памперсы везем контрабандой: о жизни в ОРДЛО

Что мы привозим в "республику" из поездок на подконтрольную властям часть Украины? Если коротко – всё. Всё, что можно поднять, погрузить на себя и донести. Объяснение самое прозаичное – там дешевле всё. Есть нюансы – любая вещь в большом количестве вызовет подозрение, что провозится на продажу. Поэтому если что-то ввозить, то или прятать, или брать меньше десяти штук. Ещё – действует ветеринарный запрет на мясо, сало, колбасу. Мясные продукты запрещено ввозить в "республику" из-за опасения пронести сюда в этих продуктах африканскую чуму животных. Поэтому торчащая из сумки палка колбасы будет выглядеть как минимум провокационно, и по факту будет изъята. Поэтому все мясные продукты прячут в детских рюкзачках, капюшонах курток, привязывают под одежду поясами смертников, зашивают в подкладку курток и пальто или упаковывают в личные вещи в надежде, что при поверхностном досмотре их не найдут. Да, все мясные продукты "в Украине" гораздо дешевле, чем в "республике". Поэтому есть огромный смысл покупать, привязывать, прятать, рисковать и пытаться пронести их в Луганск. Со сливочным маслом история точно такая же. Из Станицы его несут в тубах – чтобы хватило дольше.

Несут лекарства. Берут с запасом, но если обращаться к профессиональному несуну, он возьмёт не больше 10 штук от одной позиции по той же причине – больше будет выглядеть как на продажу. Лекарства берут, потому что знакомо их действие, в качестве производителя уверены, и они банально дешевле. Можно привыкать к российским аналогам, но в этом случае важна не только привычка, но и действие препарата. Кто-то не чувствует действия, принимая российские лекарства, поэтому готовы платить и переплачивать за знакомые годами препараты.

Несут памперсы, потому что на контролируемой территории есть выбор, знакомые торговые марки и качественный товар.

Несут запчасти и комплектующие. Здесь странно – если не подошло, вернуть или поменять невозможно, нужно или покупать сразу и безошибочно, или брать в расчёт такой вот форс-мажор. Всё для автомобилей. Для себя, на заказ и впрок. Несут зимнюю-летнюю резину, велосипеды и санки. Несут бытовую технику, даже такую, какую, кажется, физически нести невозможно – холодильники, стиральные машины, телевизоры. Даже в таком варианте это дешевле, чем купить в Луганске.

Как ни странно, несут чулочно-носочную продукцию, белье, одежду и обувь. В первую очередь детскую, но и взрослую тоже – всё равно это дешевле, чем в "республике".

Несут бытовую химию. Бытует мнение, что российские стиральный порошок не пенится и не отстирывает. Саженцы. Овощи и фрукты. Детские игрушки. Там же покупают подарки близким.

Чай-кофе – дешевле. Алкоголь – знакомый и любимый вкус "Микадо", которого нет в "республике". Ещё рошеновские сладости, майонез тех украинских марок, который везут в Луганск контрабандой и который выйдет втридорога, если покупать его в Луганске. Косметику, духи, средства ухода за волосами и кожей. То есть – всё, буквально всё. И тот, кто может привозить, заказывать по Интернету, оплачивать гривней и получать из Станицы – практически небожитель. С такими дружат и ищут встреч, чтобы с их помощью заказать самое необходимое, чаще всего это, конечно, лекарства и комплектующие.