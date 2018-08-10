Не сложилось, или Внешне типичная история о войне

Рядом с нами живёт семья – самая типичная для нашего края: бабушка, дедушка и внучка. Нетипично, что они снимают для себя квартиру, в остальном ситуация вполне в духе здесь и сейчас – дочь живёт в России, зарабатывая на жизнь своим родителям и своей дочери здесь. История, если копнуть глубже, странная и болезненная. О таких вещах обычно не вспоминают и не говорят вслух, стараясь не копаться в тех болезненных воспоминаниях, которые лучше всего бы забыть.

Вначале 2014 года у них назрел квартирный вопрос. Они продали своё жильё, квартиру дочери и планировали купить дом, чтобы жить всем вместе. Дом нашли – то, что они и хотели, каждому по комнате, с небольшим огородом и всеми удобствами. Жить бы и радоваться, встречая внучку со школы и приближающуюся старость. Договорились о цене, всё сложилось. И здесь война. Они готовились к переезду и ремонту, но никак не к войне. А на руках сумасшедшие для них деньги – та сумма, которую они выручили за продажу своей семейной недвижимости. Они за городом – там, где планировали жить, в том доме, о покупке которого они уже договорились с хозяином. Но хозяин-то от войны выехал, а они нет. И сделка должна была состояться в ближайшие дни, если бы не боевые действия.

А, нужно сказать, в том доме, который ну почти что их, осталось четверо стариков – два поколения: дети и родители. И сумма в 33 000 американских долларов. История была бы детективной, если бы не оказалась такой драматичной. И дом почти что их, и деньги на руках, а сделку не успели оформить – война.

И дом оказался на линии огня. Этот населённый пункт переходил из рук в руки. Они бегали в погреб – с документами и деньгами. А надо сказать, вокруг все знали, что они в процессе покупки жилья и что, скорее всего, с деньгами на руках. Был у них такой "тревожный чемоданчик" – деньги, документы, с которым они, как дурень со ступой, носились – то на пол, то в погреб. А стреляли так, что жутко. Самолёты летали, снаряды ложились, старики кричали от ужаса, есть нечего – дом-то чужой. И на руках такая сумма, которую и закопать страшно – вдруг снаряд, и оставлять боязно, и они с ней бегали от обстрелов. И, знаете, после одного обстрела, когда они головы подняли друг на друга – все целы? а потом уже вокруг осмотрелись – в соседский дом снаряд попал, у них только окна вылетели, а во дворе воронка, а потом уже пошли на улицу посмотреть, цел ли их дом и нет ли пожара, и только потом схватились за свой пакет с деньгами и документами – а там только документы, а денег нет, совсем нет. Пока они в панике выскакивали на улицу, пока весь этот ужас, кто-то вытащил, наверное, пакет с деньгами. Все же вокруг знали, догадывались, что они дом этот покупают.

И куда бежать, к кому? Дом рядом без крыши, люди гибнут, техника горит, а они о своих деньгах, которых за всю свою оставшуюся жизнь уже никогда не заработать… Хозяин дома, надо ему отдать должное, согласился, чтобы они какое-то время пожили без оплаты, только за коммунальные. Дочь выехала работать в Россию, чтобы содержать родителей и оплачивать их съёмное жильё, а они перебрались в Луганск – сняли квартиру, перевезли вещи. И живут с внучкой. Внешне типичная история, таких вокруг тысячи, только без такой вот драмы с предынфарктными состояниями и мучительной бессонницей.