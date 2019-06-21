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Яна Викторова

жительница Луганска

"Ополченочка", или Фильм, который не обсуждают знакомые

мнение
21 июня, 08:21

8 июня, если верить анонсам, во всех кинотеатрах "республики" и России стартовал показ местного фильма "Ополченочка", снятого за год "республиканским" продюсерским центром "Родина". Вся "республика" пестрит афишами этого фильма, трейлер фильма можно посмотреть в Интернете, там же почитать отзывы о фильме на специально созданных страничках Одноклассников и ВКонтакте. 

До сих пор не могу решиться сходить в кино на этот фильм, чтобы посмотреть на "чудо республиканского кинематографа". Дело в том, что для меня сюжет этого фильма – война – не перешел в разряд прошедшего времени. Для меня это самое настоящее время, в котором мы живем уже пять лет. Периоды этой войны сменяют друг друга, но само это явление не заканчивается. Кстати, слоганом этого фильма были слова о том, что фильм снят "о войне и на войне". 

Какая эта война для меня? Вовсе не такая глянцевая как в этом фильме. В ней нет красивых женских историй, якобы собранных по крупицам по городам "республики". В ней отчего-то нет тех "простых и добрых парней", которыми изобилует этот фильм. И война в моей жизни какая-то совсем другая – страшная, неприглядная.

Я бы хотела увидеть в жизни хотя бы одну женщину из тех глянцевых красоток, которые показаны в фильме. И хотя бы одного мужчину, кто не выстаивал бы часами под кассой в день зарплаты – кто был бы "ради идеи" и вовсе не за деньги. И ещё мне хотелось бы знать, участвовал ли хотя бы кто-то из создателей этого фильма и актеров взаправду в этой войне. Не так вот, бегая перед камерами с воплями, а на самом деле?

Все прошлое лето мальчишки со всех соседних улиц бегали смотреть, как снимается фильм о войне и о нас. О них, потому что каждый из них застал то лето. Кто-то, сидя в погребе без света и воды, кто-то прятался у родственников в относительной безопасности. А после все они пошли в разные школы, потому что их вергунская школа – старшейшая в городе – была разрушена тем летом. Сейчас она локация для съемок, необычный антураж в этой части города, форпост между мирными домиками вергунян и войной. 

И почему-то никто из моих знакомых не позвал меня в кино на этот фильм и не сказал о нем ни слова. 

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Тег кино, Донбасс, луганск, фильм, ОРДЛО, Яна Викторова
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